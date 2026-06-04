Service Technician - Workshop
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-06-04
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. Withcutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and constructionequipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Servicetekniker – Borrmaskinsverkstad, Skellefteå
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik i en stabil och sammansvetsad verkstadsmiljö? Trivs du med ett noggrant arbete där kvalitet står i centrum? Då kan det här vara rollen för dig!
Följ med oss när vi accelererar transformationen – allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Du blir en del av vår borrmaskinsverkstad i Skellefteå där vi arbetar med service och reparation av både borrmaskiner och komponenter som skickas in från våra kunder. Verkstaden består av ett mindre, engagerat team på två tekniker, i en större organisation med totalt cirka 35 kollegor på plats på kontoret i Skellefteå.
Här arbetar vi nära varandra med hög kompetens och lång erfarenhet, i en miljö som präglas av samarbete, kvalitet och yrkesstolthet.
Ditt uppdrag
I rollen som servicetekniker arbetar du huvudsakligen i verkstad med att felsöka, reparera och återställa borrmaskiner och komponenter. Arbetet är praktiskt, strukturerat och lösningsorienterat – med fokus på noggrannhet och kvalitet i varje moment.
Du kommer bland annat att:
Felsöka, reparera och testa utrustning
Arbeta med komponentreparation och renovering
Säkerställa att arbete utförs enligt manualer och avtal
Dokumentera utfört arbete
Bidra till hög kvalitet och leveranssäkerhet
Delta i förbättringsarbete i verkstaden
Placering och resor
Tjänsten är placerad i Skellefteå. Arbetstiden är dagtid, 07:00–16:00
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 14 juni 2026. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
Vänligen observera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post.
Vi har redan tagit ställning till annonseringskanaler och konsultleverantörer och undanber oss därför vänligt från att bli kontaktade i sådana frågor.
Profile description:Din profil
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett genuint intresse för teknik. Du är noggrann, ansvarstagande och uppskattar ett arbete där du får arbeta metodiskt och med återkommande moment.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet eller utbildning inom mekanik, t.ex. som bilmekaniker eller liknande
Har ett tekniskt intresse och gillar att skruva, reparera och förstå hur saker fungerar
Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Hjullastare utbildning
Truckkort
B-körkort
Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig med mer erfarenhet – viktigast är din inställning och vilja att lära. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83704-44223446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Mr.
Marcus Lindgren marcus.lindgren@epiroc.com 0107550000 Jobbnummer
9947778