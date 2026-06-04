Bli bussförare i Nobina Skaraborg- vi betalar din utbildning

Nobina Sverige AB / Fordonsförarjobb / Skövde
2026-06-04


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Bli bussförare i Nobina Skaraborg – vi betalar din utbildning
Start 5 oktober 2026 – Skövde
Vill du ha ett tryggt jobb där du möter människor varje dag?

Nu söker vi dig som vill utbilda dig till bussförare – med jobb direkt efter utbildningen i Skaraborg.

Om utbildningen
Anställningsstart: 5 oktober 2026 i Skövde
Sveriges mest intensiva buss utbildning
Krav att jobba hos oss i Trafikområde Skaraborg
Utbildningen genomförs tillsammans med Centrala Trafikskolan
Du får fullständig information om upplägget om du går vidare till en intervju

Det här väntar dig efter utbildningen
Efter godkänd utbildning erbjuder vi ett heltidsjobb (100%) inom Nobina Skaraborg (Skövde, Mariestad, Lidköping).
Som bussförare:
Träffar du människor varje dag
Ansvarar du för en trygg och säker resa
Ger du service och hjälper resenärer vid frågor

Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor
Är lugn, flexibel och trygg även i stressiga situationer
Har ett säkert och miljömedvetet körsätt
Talar och skriver svenska

Grundkrav
Minst 24 år
Svenskt B‐körkort i minst 1 år
EU‐medborgare eller har arbetstillstånd i Sverige

Viktigt att veta
Arbetet innebär varierande arbetstider (morgon,dag, kväll, natt, helg)
Du ansöker själv om körkortstillstånd (D‐behörighet) via Transportstyrelsen
Läkarundersökning bekostas av dig

Publiceringsdatum
2026-06-04

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 31 juli 2026

Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan!

Lön enligt kollektivavtal BBA

Rekryteringsprocess
Digitala tester skickas via e-post
Godkänt resultat krävs för att gå vidare
Utdrag ur belastningsregister genomförs
Alkohol- och drogtest (TMU) genomförs inför anställning
6 månaders provanställning tillämpas när du är bussförare

Observera att vi inte alltid har möjlighet att ge återkoppling om du inte går vidare i processen.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor?

Conny Ohlsson

mailto:rekrytering.skaraborg@nobina.se


Flytta till Skaraborg? Här får du tips, inspiration och svar på frågor kring livet här i Skaraborg
I Skaraborg blir livet enkelt. Mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, ligger ett landskap med täta skogar, öppna slätter och ståtliga platåberg. Här finns lugnet, pulsen, jobben, fritiden och platsen för allt du älskar. I Skaraborg har du alltid möjligheterna inom räckhåll. Välkommen till städerna, skogarna, sjöarna och människorna - välkommen till Skaraborg! Ta gärna hjälp avhttps://www.livetiskaraborg.se/ för att få veta mer om hur det är att bo här.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nobina Sverige AB (org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/skaraborg/
Åtorpsvägen 1 (visa karta)
542 31  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekrytering och utbildningsansvarig
Conny Ohlsson
rekrytering.skaraborg@nobina.se

Jobbnummer
9947780

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