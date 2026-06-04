Personlig assistent Ängelholm 13-årig pojke 1 tjänst
Genova Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-06-04
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Personlig assistent på deltid till glad 13-årig kille i ÄngelholmPubliceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker en trygg och engagerad personlig assistent på deltid till en 13-årig kille i Ängelholm. Han är en glad, nyfiken och viljestark kille som älskar musik, sång och dans, och som gärna cyklar, gungar, tittar på film och lyssnar på musik på sin iPad. På vardagarna går han i skolan, så arbetspassen är förlagda till morgnar, eftermiddagar/kvällar samt helger och skollov. Inga vakna nätter förekommer.
Han har en omfattande funktionsnedsättning, använder rullstol och behöver hjälp med allt i sin vardag. Han har inget tal utan kommunicerar med ljud, kroppsspråk och bildstöd (AKK). Därför är det viktigt att du är lyhörd och tålmodig – det tar tid att lära känna honom och förstå hans sätt att uttrycka sig, och du får en gedigen introduktion tillsammans med erfarna kollegor och familjen.
Du arbetar i hans hem och närmiljö, i nära samarbete med familjen och övriga i assistentteamet.Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad: hygien, dusch, av- och påklädning samt stöd vid måltider
Förflyttningar med personlyft
Stöd i kommunikationen med omgivningen (AKK/bildstöd)
Tillsyn och ett lugnt, lågaffektivt bemötande – han kan få utbrott när något inte blir som han tänkt sig och behöver då hjälp att avledas och landa igen
Daglig träning och egenvård enligt instruktion från fysioterapeut, t.ex. stretching, ståstöd och ortoser
Aktiviteter och guldkant i vardagen: musikstunder, promenader, cykelturer, bad med mera
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet – rätt inställning väger tyngre än lång erfarenhet.
Du är trygg, lugn, tålmodig och lyhörd, och tar ansvar för ditt arbete
Du klarar ett fysiskt arbete med förflyttningar och lyft
Du talar och förstår svenska; kunskaper i ukrainska och/eller ryska är meriterande
Erfarenhet av personlig assistans, barn med flerfunktionsnedsättning, AKK eller lågaffektivt bemötande är meriterande men inget krav
Du är rökfri under arbetstid
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning (beställs hos Polisen, visas upp i obrutet kuvert)
Omfattning och villkor
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Arbetstid och tjänstgöringsgrad planeras i dialog med familjen/arbetsgivaren
Anställningsform: [Anställning så länge assistansuppdraget varar]
Lön: [Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.]
Tillträde: [Omgående / enligt överenskommelse]Så ansöker du
Skicka din ansökan med ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför jobbet passar dig, till Info@genovaassistans.se
. Märk ansökan med "Personlig assistent Ängelholm". Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren
Genova Assistans AB är ett assistansbolag som utför personlig assistans enligt LSS. Hos oss står brukarens självbestämmande och en trygg, stabil assistans i centrum, och vi värnar om att våra assistenter ska känna stöd, gemenskap och trivsel i sitt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-mail
E-post: info@genovaassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Genova Assistans AB
(org.nr 559229-3939), http://www.genovaassistans.se Jobbnummer
9947792