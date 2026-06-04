Lågstadielärare - Valsätraskolan
Uppsala kommun, Utbildningsnämnden / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-04
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du göra verklig skillnad för elevers tidiga lärande? Hos oss får du undervisa i årskurs 1–3 tillsammans med engagerade kollegor, med fokus på svenska, engelska och matematik. Välkommen med din ansökan!
Valsätraskolan har 930 elever och tre paralleller i varje årskurs i lågstadiet. Skolan ligger ca 4 km söder om centrum.
Läs mer om oss: https://valsatraskolan.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker lågstadielärare för årskurs 1-3, du kommer huvudsakligen att undervisa i svenska och engelska. I stor utsträckning kommer det gälla undervisning i matematik i helklass respektive halvklass. Ditt uppdrag blir att arbeta för hög måluppfyllelse i matematik. I dagsläget ingår inte ett klassläraransvar, men gott samarbete med klasslärarna är en nödvändig förutsättning för att lyckas i uppdraget.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Vi söker en lågstadielärare med behörighet i svenska, engelska och matematik. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete, samt att du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer. Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap, därmed anpassar du ditt sätt att förmedla budskap efter mottagare.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tomas Rylander, rektor, 018-727 62 30.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsnämnden Kontakt
Rektor
Tomas Rylander 018-727 62 30 Jobbnummer
9947777