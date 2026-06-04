Skolkurator - vikariat, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Widerströmska gymnasiet 2 / Kuratorjobb / Huddinge Visa alla kuratorjobb i Huddinge
2026-06-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Widerströmska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola på Campus Flemingsberg som öppnade hösten 2019. Fullt utbyggd har skolan plats för ca 450 elever och vi delar lokaler med Karolinska Institutets nya forskningscenter (NEO-huset). Vi samverkar med Ung Företagsamhet, Unga innovatörer och har ett nära utbyte med sjukhuset och akademierna i området såsom KTH, Röda Korsets Högskola, Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Vi är också stolta över att vara certifierad medlem i Vård- och omsorgscollege.
Skolan erbjuder programmen NANA, EKEK och VO med fokus på innovation, hållbarhet och entreprenörskap i samverkan med näringsliv och akademi.
Läs mer om skolan här: Widerströmska gymnasiet
Om arbetet
Under höstterminen söker vi en vikarierande skolkurator på 80% med start 2026-08-10. Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära dels med elevhälsoteamet men även övrig personal, ledning och elever. Du har en central roll i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och bidrar med psykosocial och social kompetens. Du samverkar vid behov med socialtjänst, BUP, fältverksamhet och polis. Arbetet är till stor del självständigt och kräver god förmåga att prioritera, planera och ta ansvar för den egna professionella insatsen.
I rollen ingår att:
Samtala med elever individuellt och i grupp
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå
Identifiera och analysera faktorer i skolans lärmiljö som påverkar elevers lärande och utveckling
Delta i vårdnadshavarsamtal, nätverksmöten och samverkan med externa aktörer
Handleda och stötta skolpersonal i sociala och psykosociala frågor
Dokumentera ärenden inför beslut om individuella insatser och inför skolans systematiska kvalitetsarbete
Bidra i arbetet med handlingsplaner kring droger, kränkande behandling, aktiva åtgärder, krishantering, värdegrund och konflikthantering
Du har regelbunden handledning tillsammans med kuratorskollegor i kommunen
Din roll
Som skolkurator ansvarar du för att planera och genomföra psykosociala insatser utifrån skolans behov och elevhälsans uppdrag, med stöd i skollag och styrdokument. Du är strukturerad, engagerad och har ett positivt förhållningssätt till barn och ungdomar.
Vi söker dig som är relationsskapande, kommunikativ och flexibel. Du samarbetar väl med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning, tar egna initiativ och ser verksamhetens bästa. Du är närvarande i elevernas vardag och bidrar aktivt till en trygg och stödjande skolmiljö.
Du har god analytisk förmåga, utvecklar kontinuerligt ditt arbete och ser dig som en viktig del i att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Du ansvarar för att:
Utforma planen mot diskriminering och kränkande behandling i dialog med rektor
Säkerställa att insatserna vilar på aktuell forskning och beprövad erfarenhet
Bibehålla och utveckla din yrkeskompetens
Bidra till ett öppet, positivt och professionellt arbetsklimat
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som:
Har socionomexamen (210 hp eller motsvarande) eller annan utbildning som arbetsgivaren anser är likvärdig.
Har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, gärna inom skola eller gymnasium
Har god förmåga att hantera strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv i det skolsociala arbetet
Har bred kunskap inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik och välfärdssystem
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din profession
Har lätt för att skapa goda relationer, samarbetsformer och samtidigt arbeta självständigt
Bidrar till ett öppet, positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som skolkurator på gymnasieskola
Erfarenhet av hälsofrämjande och tvärprofessionellt arbete på organisations- och gruppnivå
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Martin Forsmark, Rektor
Telefon: 070 198 80 90
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329283". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Blickagången 16 (visa karta
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141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Widerströmska gymnasiet 2 Kontakt
Rektor
Martin Forsmark martin.forsmark@huddinge.se 0701988090 Jobbnummer
9947795