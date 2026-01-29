Vi söker efter en CNC svarare
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Operera CNC-svarvar enligt ritning och arbetsorder, med fokus på repeterbarhet vid långa serier.
Utföra serietillverkning med hög noggrannhet och upprätthålla stabila processer över tid.
Kontrollmäta detaljer med mätverktyg (mikrometer, skjutmått, måttmätmaskin m.m.) och dokumentera resultat enligt kvalitetsrutiner.
Utföra daglig tillsyn, förebyggande underhåll och rapportera avvikelser för att säkra maskinernas tillgänglighet.
Samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa leverans, kvalitet och effektivt produktionsupplägg.
Deltaga i kontinuerligt förbättringsarbete av processer, fixturer och verktyg samt bidra med idéer för ökad effektivitet.
Krav och kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med CNC-fräs och/eller CNC-svarv i produktionsmiljö, gärna med långa serier.
God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och toleranser noggrant.
Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroll.
Teknisk förståelse för maskinunderhåll och felsökning.
Styrka i att utföra monotont arbete med uthållighet och fokus på kvalitet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med formell CNC-utbildning eller erfarenhet.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, uthållig och målinriktad. Du tar eget ansvar, arbetar strukturerat och har en lösningsorienterad inställning. Monotona arbetsmoment ser du som en möjlighet att leverera hög kvalitet och bidra till produktionsstabilitet. Du fungerar väl både självständigt och i team samt bidrar till en säker och ordnad arbetsmiljö.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid. Inledande anställningsform kan vara inhyrning med goda möjligheter till överanställning till kund. Tillsättning sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
