Vi söker CNC-operatörer!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-10-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Vi söker nu efter CNC-operatörer till en av våra kunder i Finspång!
I arbetsrollen kommer du att ladda maskin med material och verktyg, ställa in och justera. Säkerställa att de tillverkade detaljerna uppfyller ställda krav och att maskinerna fungerar korrekt.
Tjänsten startar omgående eller enligt överenskommelse. Varierande arbetstider, där olika skiftgång kan förekommer.
Vi erbjuder goda lönevillkor och uppdraget planeras pågå tillsvidare och möjlighet till anställning hos kundföretaget kan erbjudas på sikt.Profil
Vi söker dig med industriteknisk utbildning på lägst gymnasienivå med inriktning CNC- teknik.
Tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet som CNC-operatör / maskinoperatör
Har vana att läsa ritningar, arbetar noggrant, ordningsamt och med högt kvalitetstänk
Trivs med självständigt arbete likväl som i grupp.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Izabella Malmén izabella.malmen@ikett.com Jobbnummer
9542156