Vi söker blivande revisor
2025-09-09
Vi söker en blivande revisor
Idag har Revecon fyra anställda varav en auktoriserad revisor och nu är vi i behov av förstärkning. Vi erbjuder tjänster som revision, redovisning och rådgiving. Vårt kontor är placerat i Härnösand och våra kunder finns huvudsakligen i Västernorrland.
Om tjänsten som revisor/assistent
I tjänsten som revisor/revisorsassistent får du delta i revisioner av mindre och medelstora företag tillsammans med erfarna kollegor. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor genomföra revisioner av företag och organisationer, från inledande planering och riskanalyser till granskning och rapportering. Arbetet innebär kontakter och samspel med kunder och redovisningsbyråer såväl som med kollegor.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och kan delvis anpassa tjänsten utifrån dina tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen. Tjänsten kommer även innehålla visst arbete inom våra andra tjänsteområden redovisning och rådgivning.
Vi söker dig som
har en relevant ekonomisk utbildning (YH, högskola eller universitet) och du får gärna ha yrkeserfarenhet från arbete på redovisnings- eller revisonsbyrå, dock är det inte ett krav.
Vi arbetar med moderna digitala program t.ex. Diffinder, Fortnox, Capego samt Officepaketet därför är det meriterande om du har tidigare erfarenhet från dessa program.
Som person ser vi gärna att du är noggrann, ansvarstagande, har god samarbetsförmåga men ändå är van vid att arbeta självständigt. Du är målinriktad och har ett driv och en vilja att fortsätta utvecklas i din roll. Relationen till kunderna förutsätter även att du är social, tycker om att möta nya människor och har en hög känsla för service.
Vi erbjuder dig
ett stimulerande och roligt jobb där man hela tiden utvecklas. Vi har en stor bredd av kunder i olika branscher och storlekar vilket gör att att en revisorsmedarbetare får en bred utbildning och erfarenhet. Vi erbjuder dig en tydlig väg in i revisorsyrket, utbildning och stöttning från erfarna kollegor och goda möjligheter att växa - både i yrket och som person. Vi arbetar med moderna verktyg och är en byrå i ständig utveckling.
Om Revecon
På Revecon har vi en familjär och positiv stämning. Vi värdesätter gott samarbete där alla hjälps åt och utmanar varandra, men viktigast av allt är att vi har roligt och trivs på jobbet.
Vi arbetar i en prestigelös och inkluderande kultur där alla har möjlighet att växa och här finns möjligheter till utveckling samt vara med och påverka i det dagliga arbetet. Arbetsklimatet är öppet och rakt.
Vi har alltid ögon för kunden och det är viktigt för oss att hålla en hög servicenivå. Då den levereras bäst av våra medarbetare satsar vi på kompetensutveckling i form av utbildningar och skapar förutsättningar för en kontinuerlig vidareutveckling.
Vi är ambitiösa och jobbar hårt för att uppfylla våra kunders förväntningar samtidigt som vi värdesätter att alla medarbetare har en bra balans mellan arbete och fritid.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi ser fram emot att träffa dig så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista ansökningsdag är dock senast den 6 oktober.
För frågor om tjänsten kontakta Johan Lindström, 070-333 35 52 alt johan@revecon.se
Du hittar även mer information om Revecon på vår hemsida: https://revecon.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: johan@revecon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revecon Revision AB
(org.nr 559126-2513), https://revecon.se
Varvsgatan 10 (visa karta
)
871 45 HÄRNÖSAND Jobbnummer
9500622