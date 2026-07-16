Vi söker blästrare
Uniflex AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Västerås Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Västerås
2026-07-16
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Om tjänsten
Vill du arbeta i en viktig roll inom industriproduktion där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus? Nu söker vi en blästrare till MPA Måleriproduktion. Erfarenhet är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att lära dig – vi erbjuder introduktion och upplärning på platsPubliceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Utföra blästring av olika material och komponenter
Förbereda ytor genom rengöring och avfettning innan behandling
Följa arbetsinstruktioner, ritningar och säkerhetsföreskrifter
Packning och hantering av detaljerKvalifikationer
God förståelse för säkerhetsrutiner och personlig skyddsutrustning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant och självständigt samt i team
Meriterande
Erfarenhet från måleriproduktion eller blästring
Traverskort
Truckkort
Uppdraget utförs hos en kund som värdesätter en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö och därför tillämpar nolltolerans mot droger. Som en del av detta genomförs drogtest i samband med erbjudande om anställning, samt ett utdrag ur belastningsregistret.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om dig
Du är noggrann, ansvarsfull och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs med praktiskt arbete i industriell miljö och har en positiv inställning till att hjälpa kollegor och bidra till god ordning och kvalitet i produktionen. Flexibilitet och vilja att lära nya moment värderas högt.
Tjänsten som blästrare innebär arbete i en krävande miljö där det ofta är både smutsigt, mörkt och bullrigt. Du behöver trivas med ett praktiskt arbete och inte vara rädd för att bli smutsig eller ta i när det behövs. Arbetsuppgifterna är fysiskt tunga och kan även vara mentalt krävande, vilket ställer krav på god uthållighet, arbetsmoral och en positiv inställning.
Erfarenhet av blästring är meriterande men inget krav – vi lägger stor vikt vid rätt inställning och lär upp på plats.
Start
Tjänsten startar omgående, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Arbetstider: 2-skift:
Måndag–fredag kl. 05:30–14:00
Måndag–torsdag kl. 14:00–23:30
Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7816363-2104094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Kontakt
Amanda Virta amanda.virta@uniflex.se +46709434594 Jobbnummer
10004712