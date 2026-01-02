Vi söker bilsäljare!
Starfinder AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av kundbemötande eller försäljning och har ett starkt intresse för bilar och att jobba med människor? Nu har du chansen att ta nästa kliv i karriären och utvecklas i en roll som junior bilsäljare.
Om rollen
Vi söker just nu drivna juniora säljare till vår kund inom fordonsbranschen, med start så snart som möjligt. Rollen inleds som trainee, där du får en gedigen introduktion till försäljning och bilbranschen genom interna utbildningar, praktiskt lärande och daglig stöttning från coachande chefer. Du får därmed rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Som bilsäljare arbetar du med uppsökande försäljning via telefon och har en viktig roll i att driva affärer framåt. Du kontaktar både nya och befintliga kunder, kartlägger deras behov och presenterar passande lösningar, där du har ett starkt fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Du är med i hela säljprocessen och får möjlighet att jobba med ett av marknadens främsta bilmärken.
Du kommer att vara placerad på någon av vår kunds anläggningar i norra Stockholm. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Vi söker dig som är i början av din karriär och som har viljan och drivet att ta dig an en roll inom försäljning. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är kommunikativ, engagerad och trivs bra i en kundnära roll. Du bör vara målinriktad, självgående och ha ett starkt driv. Bilintresse är ett stort plus.
Du har god telefon- och datorvana och har lätt för att sätta dig in i nya system. Du talar och skriver obehindrat på svenska samt innehar B-körkort.
Ansökan och tillträde
Detta är en tjänst på heltid, med start i augusti. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Frida Eriksson, 076-009 65 02. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökningar till tjänsten tas endast emot via annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se Jobbnummer
9667399