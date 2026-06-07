Vi söker bilrekondare Behovsanställning
Imni AB / Städarjobb / Täby Visa alla städarjobb i Täby
2026-06-07
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Imni AB i Täby Publiceringsdatum2026-06-07Om företaget
Vi driver en modern bilvårdsanläggning i norra Stockholm och erbjuder professionell bilvård till både privatpersoner och företag. Vi värdesätter kvalitet, service och ett gott arbetsklimat.Om tjänsten
Vi söker en rekondmedarbetare för arbete vid behov. Arbetsuppgifterna består av tvätt, städning, invändig och utvändig rekonditionering samt andra förekommande arbetsuppgifter inom bilvård.
Vi söker dig som
• Har intresse för bilar och bilvård
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har en positiv inställning och vilja att lära dig
Meriterande
• Erfarenhet av bilvård eller rekond
• Erfarenhet av polering
• B-körkort
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till [e-postadress].
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: Taby@ecoshine.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Imni AB
(org.nr 559383-8856)
Stockholmsvägen 116F (visa karta
)
187 30 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ecoshine Täby Jobbnummer
9951156