Säljkarriär i Stockholm - start enligt överenskommelse
Bigacom Customer Management AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du utvecklas inom försäljning och samtidigt vara en del av ett växande företag? Nu söker vi säljare till vårt framgångsrika kontor i Stockholm inom telekom! Vi växer med våra kunder och behöver fler härliga kollegor med start till sommaren.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss blir du en del av ett härligt team med drivna kollegor och engagerade ledare. Vi arbetar med ett av Sveriges mest välkända varumärken inom telekom. Din främsta arbetsuppgift är att kontakta primärt nya men även befintliga/leadsgenererade kunder via telefon och presentera våra produkter och tjänster.
Du får en gedigen introduktion och kontinuerlig coaching för att lyckas och utvecklas i din roll.
Vi söker dig som:
Är social, utåtriktad och gillar att prata med människor.
Har tävlingsinstinkt och motiveras av att slå mål.
Är tillgänglig inom kort.
Vill jobba i en bransch med högt tempo och mycket energi.
Vad vi erbjuder:
Fast lön + attraktiv provision.
Centralt kontor i Stadshagen.
Utbildning och personlig utveckling.
Tävlingar, AW:s och möjlighet till resor.
Vidaresteg till vårt kontor i Spanien eller på Cypern.
Karriärmöjligheter - många av våra ledare började som säljare hos oss.
Om detta beskriver dig så vet du vad du ska göra! Vi ser fram emot din ansökan.
Lycka till!
//Bigacom med team i Sthlm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8177700-2133363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigacom Customer Management AB
(org.nr 559253-5461), https://karriar.bigacom.se
Warfvinges väg 31 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Bigacom Customer Management Jobbnummer
10024048