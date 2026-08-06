Supportmedarbetare hos ChargeBuddy
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Vill du vara med och skapa framtidens kundupplevelse inom energi?
Vill du kombinera kundservice med teknik och hjälpa villaägare med framtidens energi- och laddlösningar? ChargeBuddy söker nu en Supportmedarbetare som vill vara en del av ett engagerat team där du får arbeta nära både kunder och kollegor inom försäljning, projektledning och installation. Här får du en varierad roll där kundservice, tekniskt intresse och affärsförståelse går hand i hand.
Om företaget
ChargeBuddy är specialiserat på smarta och hållbara ladd- och batterilösningar för bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare och kommuner i hela Sverige.
Sedan starten 2019 har bolaget utvecklats från att erbjuda laddinstallationer till att idag vara ett komplett energibolag med starkt fokus på energilagring. Idag levererar ChargeBuddy tusentals batterisystem varje år och är en av de ledande aktörerna inom sitt segment.
Verksamheten består av drygt 40 medarbetare och bygger på ett nära samarbete med underentreprenörer, där struktur, kvalitet och tydlig styrning är viktiga delar i det dagliga arbetet. Bolaget präglas av hög ambition, entreprenörsanda och en stark lagkänsla.
Om rollen
Som Supportmedarbetare hos ChargeBuddy får du en varierad roll som kombinerar kundservice, tekniskt intresse och affärsförståelse. Du hjälper främst villaägare med frågor kring ChargeBuddys produkter och tjänster, hanterar inkommande ärenden och bidrar till en smidig kundupplevelse.
I rollen arbetar du även med att felsöka enklare tekniska frågor, dokumentera ärenden och samarbeta nära försäljning, projektledning och installation. Du bidrar också till att utveckla supportens arbetssätt och processer samt identifierar enklare affärsmöjligheter i dialogen med kunder.
Om dig
Vi tror att rätt personlighet är avgörande för att lyckas i rollen, men några saker ser vi som viktiga är att du:
Har erfarenhet av kundservice eller support.
Har erfarenhet av försäljning.
Har ett tekniskt intresse.
Har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och supportsystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du driven, social och lösningsorienterad. Du tar ansvar för ditt arbete, har lätt för att lära dig nya saker och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor tror vi också att du uppskattar samarbete och tycker om att ge kunder en riktigt bra upplevelse.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som Supportmedarbetare hos ChargeBuddy har du en varierad roll där du är en viktig del av kundupplevelsen. Du ansvarar för att ge kunder support kring ChargeBuddys produkter och tjänster samtidigt som du arbetar nära kollegor inom försäljning, projektledning och installation.
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera inkommande kundärenden.
Ge support kring ChargeBuddys produkter och tjänster.
Felsöka enklare tekniska frågor.
Dokumentera ärenden.
Samarbeta med försäljning, projektledning och installation.
Bidra till att utveckla supportens arbetssätt och processer.
Identifiera enklare affärsmöjligheter i dialogen med kunder.
Här erbjuds du
Hos ChargeBuddy får du en central roll i ett bolag i stark tillväxt där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur. Du blir en del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och stort eget ansvar, där ditt arbete bidrar direkt till kundupplevelsen och verksamhetens utveckling.
Bolaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa tillsammans med verksamheten. Utöver fast lön erbjuds du även en provisionsmodell som ger dig möjlighet att påverka din ersättning. Du utgår från ett modernt kontor i Solna med tillgång till gym och bastu och blir en del av ett team som värdesätter gemenskap genom återkommande kickoffer, AW och sociala aktiviteter.
Utöver detta erbjuds du 25 dagars semester samt de arbetsverktyg du behöver i form av telefon och dator.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163422-2133328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
10024027