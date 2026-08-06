Personlig assistent i barnkund i Växjö
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-08-06
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Vi söker nu personliga assistenter till en barnkund med omvårdnadsbehov i Växjö. Kunden har medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i att skapa struktur i vardagen.
Vi söker dig som är intresserad av lite kortare arbetspass till att börja med, men där det kan utvecklas till mer med tiden.
Är du strukturerad och lugn i din personlighet och har ett stort intresse för barn så kanske du är helt rätt person för vår kund.
• --Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10024054