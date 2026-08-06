Beroendemedicinska mottagningen söker sjuksköterska för timanställning
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-08-06
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Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Beroendemedicinska mottagningen är en verksamhet inom Region Uppsala som bedriver specialiserad beroendevård för vuxna. Vi är en öppenvårdsmottagning bestående av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer och medicinska sekreterare som tillsammans möter människor med beroendesjukdom och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk samsjuklighet.
Mottagningen kännetecknas av god kollegial sammanhållning och ett spännande, omväxlande och meningsfullt uppdrag där du ges möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter.
Arbetsplatsen är lokaliserad i Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset. Utöver mottagningen på sjukhuset har vi även mobil verksamhet och en integrerad beroendemottagning i Tierp.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ha ett flexibelt arbete där du själv har möjlighet att påverka när och hur mycket du arbetar. Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete hos oss med andra uppdrag, studier eller pension, eller som helt enkelt uppskattar friheten att anpassa arbetet efter din livssituation. Hos oss blir du en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team med ett viktigt och meningsfullt uppdrag.
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån verksamhetens behov och din erfarenhet, men innefattar bland annat omvårdnadsarbete och patientkontakter, bedömningar och uppföljningar samt läkemedelsadministrering och provtagning. I rollen ingår även samverkan med andra vårdgivare och samhällsaktörer för att säkerställa att patienten får ett samordnat och ändamålsenligt stöd.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, kunskapsutbyte och patientens behov står i centrum. Vi ser gärna att du bidrar med dina erfarenheter samtidigt som vi tillsammans hittar en arbetsform som fungerar för både dig och verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Specialistsjuksköterskeutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatri är meriterande men inte ett krav.
• God förmåga att arbeta självständigt och i team
Din kompetens
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och lösningsinriktad med ett genuint intresse för att möta människor med komplexa vårdbehov. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt när det behövs, samtidigt som du uppskattar och bidrar till samarbete med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer.
Du har god kommunikativ förmåga och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer med patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande verksamhet med engagerade kollegor och stor variation i arbetsuppgifterna. Vi erbjuder en timanställning med arbete förlagt till vardagar dagtid, där omfattning och upplägg kan anpassas efter överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och tillsättning sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
rekryterande chef, caroline.carlsson@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS878/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10024051