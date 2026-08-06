Verksamhetschef / Föreståndare (SoL)
Sapling AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-08-06
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De flesta företag söker en chef. Vi söker en ledare.
Det finns människor som leder genom sin titel.
Sedan finns det människor som leder genom sitt sätt att vara.
Vi söker den senare.
Vi söker en ledare som bygger kultur före kontroll, som utvecklar människor före processer och som förstår att verklig kvalitet skapas i människors vardag inte i policydokument.
Om du söker ett arbete där du främst ska förvalta en verksamhet är detta sannolikt inte rätt tjänst.
Om du däremot vill leda en organisation som varje dag gör skillnad för människor i några av livets mest utsatta situationer, då hoppas vi att du läser vidare.
Om Sapling AB
Sapling AB är en nationell aktör inom social omsorg med särskild inriktning på skyddat boende enligt socialtjänstlagen.
Vi arbetar tillsammans med kommuner över hela Sverige och har under de senaste åren vuxit till en etablerad verksamhet med höga ambitioner inom kvalitet, ledarskap och verksamhetsutveckling.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar utifrån ett omfattande kvalitetsledningssystem där ständiga förbättringar, regelefterlevnad och professionellt ledarskap är en självklar del av vår vardag.
Vi tror inte att kvalitet är något man uppnår.
Vi tror att kvalitet är något man väljer – varje dag.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som verksamhetschef och föreståndare får du ett av organisationens viktigaste uppdrag.
Du blir närmaste chef för cirka 15 medarbetare, har fullt personal-, resultat- och budgetansvar och rapporterar direkt till VD. Rollen ingår även i Saplings ledningsgrupp.
Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten, säkerställa hög kvalitet, skapa god arbetsmiljö och fortsätta bygga den kultur som gjort Sapling till en uppskattad samarbetspartner för kommuner över hela Sverige.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med ett närvarande och operativt ansvar.
Du leder människor.
Du leder utveckling.
Du leder förändring.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
Leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Ha personalansvar för cirka 15 medarbetare.
Ansvara för verksamhetens budget och resultat.
Vara föreståndare enligt gällande lagstiftning.
Säkerställa hög kvalitet och full regelefterlevnad.
Utveckla verksamhetens arbetssätt och processer.
Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare.
Bygga långsiktiga relationer med kommuner och andra uppdragsgivare.
Bidra aktivt till Saplings fortsatta tillväxt och utveckling.
Vem söker vi?
Vi söker dig som i första hand är utbildad socionom eller har annan relevant akademisk utbildning som uppfyller kraven för att vara föreståndare enligt gällande regelverk.
Men utbildningen är inte det som kommer att avgöra vem vi anställer.
Ledarskapet är det.
Vi kommer därför att lägga mycket stor vikt vid din tidigare chefserfarenhet, din förmåga att utveckla människor och din kapacitet att skapa resultat genom andra.
Har du dessutom erfarenhet av att bygga upp, utveckla eller driva verksamheter i en entreprenöriell miljö ser vi det som en mycket stark merit.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet som chef.
Har arbetat med personal-, budget- och resultatansvar.
Är trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna förändras.
Är en närvarande ledare som bygger förtroende.
Har god förståelse för socialt arbete och relevant lagstiftning.
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Vill utveckla både människor och verksamheter.
För oss är ledarskap inte en titel.
Det är ett ansvar.
Transparens är en del av vårt ledarskap
Vi vill redan från början vara öppna med den situation vår organisation befinner sig i.
Sapling bedriver idag en stabil och växande verksamhet där skyddat boende utgör cirka 90 procent av bolagets verksamhet.
Samtidigt pågår en rättslig process avseende ett myndighetsbeslut kopplat till ett tillståndsärende. Ett inledande beslut har gått oss emot, men vi har valt att låta frågan prövas rättsligt eftersom vi anser att den förtjänar en fullständig rättslig prövning. Ärendet är därför ännu inte slutligt avgjort. Oavsett utfallet så är detta en nyckelroll som behövs i organistionen.
Vi ser transparens som en självklar del av ett gott ledarskap.
Vi söker därför inte någon som söker den enklaste resan.
Vi söker någon som vill vara med och leda en stark organisation genom både möjligheter och utmaningar.
Därför väljer människor Sapling
Hos oss får du:
En av organisationens viktigaste chefsroller.
Direkt rapportering till VD.
En plats i ledningsgruppen.
Personalansvar för cirka 15 medarbetare.
Budget- och resultatansvar.
Möjlighet att påverka verksamhetens framtida utveckling.
Korta beslutsvägar och stort mandat.
En organisation där kvalitet, ledarskap och utveckling står i centrum.
Möjlighet att växa tillsammans med ett företag som har höga ambitioner.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Löneanspråk
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Vi söker inte den perfekta chefen - Vi söker den ledare som vill vara med och forma framtidens skyddade boenden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: jobb@sapling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sapling AB
(org.nr 556974-7321) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024033