Supportchef till ChargeBuddy
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2026-08-06
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Vill du vara med och bygga upp en modern supportfunktion i ett snabbväxande energibolag?
Har du erfarenhet av att leda support eller kundservice och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, teknik och affärsmässighet? ChargeBuddy söker nu en Supportchef som vill ta en nyckelroll i att utveckla och bygga upp supportfunktionen för bolagets produkter och tjänster. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, processer och kundupplevelsen i ett bolag med höga ambitioner och stark tillväxt.Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
ChargeBuddy är specialiserat på smarta och hållbara ladd- och batterilösningar för bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare och kommuner i hela Sverige.
Sedan starten 2019 har bolaget utvecklats från att erbjuda laddinstallationer till att idag vara ett komplett energibolag med starkt fokus på energilagring. Idag levererar ChargeBuddy tusentals batterisystem varje år och är en av de ledande aktörerna inom sitt segment.
Verksamheten består av drygt 40 medarbetare och bygger på ett nära samarbete med underentreprenörer, där struktur, kvalitet och tydlig styrning är viktiga delar i det dagliga arbetet. Bolaget präglas av höga ambitioner, stark entreprenörsanda och en tydlig lagkänsla.
Om rollen
Du blir en del av ChargeBuddys supportfunktion och får en central roll i att leda och utveckla supporten för bolagets produkter och tjänster. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom bland annat försäljning och projektorganisationen, där ni tillsammans arbetar för att skapa en hög kundnöjdhet och en smidig kundupplevelse.
Som Supportchef kombinerar du operativt ledarskap med utveckling av arbetssätt och processer. Du ansvarar för att utveckla supportfunktionen, följa upp resultat och driva förbättringsarbete samtidigt som du stöttar teamet i mer komplexa tekniska kundärenden. Rollen innebär även att bidra med en övergripande förståelse för systemintegrationer, API-lösningar & AI integrering.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga en modern supportfunktion i ett entreprenöriellt bolag där du får stor möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som Supportchef hos ChargeBuddy ansvarar du för att leda och utveckla supporten för bolagets produkter och tjänster. Du arbetar nära andra delar av verksamheten och driver utvecklingen av både teamet och supportens arbetssätt för att skapa en hög kundnöjdhet.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och utveckla supportteamet.
Utveckla och effektivisera supportens processer och arbetssätt.
Arbeta med KPI och kundnöjdhet.
Samarbeta nära försäljning och projektorganisationen.
Hantera mer komplexa tekniska kundärenden.
Arbeta med systemintegrationer, API-lösningar och AI-integrering på en övergripande nivå.
Identifiera möjligheter inom merförsäljning och winback.
Bygga upp supportfunktionen i takt med bolagets tillväxt.
Om dig
Vi tror att rätt personlighet är en viktig framgångsfaktor, men några saker ser vi som viktiga är att du:
Har erfarenhet av att leda support- eller kundservice.
Har erfarenhet från ett bolag som arbetar med fysiska produkter.
Har erfarenhet av försäljning.
Har god teknisk förståelse.
Har förståelse för systemintegrationer och grundläggande kunskap om API samt AI integrering
Har erfarenhet av processutveckling.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du entreprenöriell, handlingskraftig och affärsdriven. Du tar gärna initiativ, är beslutsam och trivs i en föränderlig miljö. Du drivs av att utveckla processer och arbetssätt och vill vara med och bygga en supportfunktion som bidrar till hög kundnöjdhet och en stark kundupplevelse.
Här erbjuds du
Hos ChargeBuddy får du en central roll i ett bolag i stark tillväxt där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur. Du blir en del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och stort eget ansvar, där ditt arbete bidrar direkt till kundupplevelsen och verksamhetens utveckling.
Bolaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa tillsammans med verksamheten. Utöver fast lön erbjuds du även en provisionsmodell som ger dig möjlighet att påverka din ersättning. Du utgår från ett modernt kontor i Solna med tillgång till gym och bastu och blir en del av ett team som värdesätter gemenskap genom återkommande kickoffer, AW och sociala aktiviteter.
Utöver detta erbjuds du 25 dagars semester samt de arbetsverktyg du behöver i form av telefon och dator.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163532-2133310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
10024023