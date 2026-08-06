Samordnare till Blackebergs hemtjänst, Bromma sdf
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2026-08-06
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till Bromma hemtjänst
Stadsdelens kommunala utförare består av tre enheter som har sina lokaler geografiskt och strategiskt fördelade i Bromma. Nu söker vi en samordnare till Blackebergs hemtjänst i Blackeberg.
Vi erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser till alla som har fått ett biståndsbeslut beviljat av kommunens biståndshandläggare. Vår verksamhet präglas av självbestämmande, delaktighet, trygghet och kontinuitet.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med två enhetschefer och tre samordnarkollegor ansvarar du för att planera, fördela och handleda i det dagliga arbetet. I samverkan med enhetens medarbetare skapar du förutsättningar för att våra brukare ska känna trygghet utifrån individuella önskemål och behov.
Du når framgång i din roll genom att samarbeta, ha ett gott bemötande och ett lyhört förhållningssätt.
Det är du som tar emot beställningar från stadsdelens beställarenhet, planerar ärendet tillsammans med brukaren på ett första möte. Du planerar insatserna för enhetens medarbetare och prioriterar kontinuitet och långsiktighet, alltid i dialog med dina kollegor som utför insatserna och brukaren som tar emot vår hjälp.
Vidare ansvarar du för att genomförandeplaner upprättas och att våra besök och insatser utförs och följs upp på ett korrekt sätt. Du ansvarar även för bemanning vid sjukfrånvaro och ledigheter, stödjer och handleder medarbetare i deras arbete och vid gruppmöten.
Utöver detta så tillkommer andra administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du är undersköterska med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Du har arbetat som samordnare eller liknade tidigare och har erfarenhet av planering och arbetsledning
Du har goda datakunskaper, vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i ParaSoL, SchemOS, och Medvind
Du har kommunikativ förmåga samt goda kunskaper i tal och skrift i det svenska språket då vi har dokumentationsskyldighet
Du är en lagspelare med helhetssynÖvrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gustavslundsvägen 151 G, Bromma (visa karta
)
106 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Äldreomsorg, Blackebergs hemtjänst Kontakt
Susanne Allerhed Nilsson, Områdeschef 08-50806012 Jobbnummer
10024052