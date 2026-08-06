Stödassistent till nyöppnad daglig verksamhet i Helsingborg
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Helsingborg Visa alla vårdarjobb i Helsingborg
2026-08-06
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Vi på Frösunda Omsorg söker nu dig som har erfarenhet av och tycker om att arbeta med personer med utmanande beteende. Du som vill skapa rutiner för och stötta denna målgruppen på vår dagliga verksamhet Sund i Helsingborg. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som aktivitetscoach på Frösunda?
Som aktivitetscoach inom daglig verksamhet stöttar du personer som har beviljats insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Daglig verksamhetens innehåll bygger på aktiviteter som bland annat ska bidra till ökad social färdighetsträning.
Som aktivitetscoach ger du pedagogiskt stöd och omsorg för att främja våra kunders förmågor och självständighet. Du planerar, iordningställer och handleder utifrån varje individs behov. Det kan till exempel vara genom att ge stöd i social aktivitet, vid måltider och vid hygienrutiner.
Som aktivitetscoach arbetar du med olika kommunikationsredskap som alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och digitala hjälpmedel. Arbetet innebär även att föra dokumentation över kundens utveckling och behov för att följa upp och säkerställa att varje deltagare får rätt stöd och hjälp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram och hålla i aktiviteter för våra deltagare
Stöd vid måltider, social aktivitet etc.
Dokumentering och rapportering
Personlig omvårdnad som hygien, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Arbetstiderna på daglig verksamhet är förlagda kontorstider.
Om Sund
I oktober 2026 öppnar Frösunda en ny daglig verksamhet i Helsingborg för personer med omfattande stödbehov som vill ha en aktiv och meningsfull vardag. Verksamheten ligger på Råå, nära hav, natur och grönområden.
Här vill vi skapa en vardag som fylls av glädje, rörelse och gemenskap. Aktiviteterna utformas tillsammans med deltagarna och anpassas efter intresse, förmåga och dagsform. Till exempel promenader, träning, kreativa aktiviteter, musikstunder och sinnesstimulerande aktiviteter. Trädgårdsaktiviteter som odling och utomhusaktiviteter i verksamhetens egen trädgård kommer också att bli en del av arbetsuppgifterna.
Verksamheten är uppdelad i två avdelningar. Den ena avdelningen riktar sig till personer som har behov av en lugnare miljö och mer individuellt stöd. Utmanande beteende kan förekomma. Här finns egna arbetsrum där man kan arbeta enskilt i en trygg och avskild miljö. Den andra avdelningen passar personer som trivs i gemenskap och samspel med andra. Här finns gemensamma rum där aktiviteter och arbetsuppgifter kan genomföras tillsammans, med fokus på samarbete, socialt utbyte och gemensamma upplevelser.
Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik och använder vid behov Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att skapa förståelse, delaktighet och trygghet i vardagen.
Vi söker personal som trivs att vara i ett socialt sammanhang där man kan bidra med sin positiva, uppmuntrande inställning och få bygga gemenskap och självkänsla för våra deltagare. På daglig verksamhet Sund får du vara med från början och forma en verksamheten efterhand utifrån såväl dina egna, dina kollegors och deltagarnas styrkor, förmågor och intressen. Vi vill skapa engagemang, känslan av sammanhang, och att vi alla är betydelsefulla för verksamhetens utveckling.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en god vilja att göra skillnad. du tycker om att arbeta med med människor och har en stark känsla för service. Du har lätt för att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du har utbildning Vård- och omsorg och erfarenhet av alternativa kommunikationsvägar som tex TAKK
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har god omsorgsvana, erfarenhet och mycket god kunskap om utmanande beteende samt känner till metoder som studio 3 och handlings-/bemötandeplan vid affekt.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Krav på att kunna behålla lugnet även i stressade och oförutsedda situationer samt ett lågaffektivt förhållningssätt.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Både heltidstjänster och deltidstjänster kommer att vara aktuella.
Tillträde: Löpande under hösten med start 26-10-01
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Annette Adler, Samordnare
Telefonnummer: 010-1303613
E-postadress: annette.adler@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174770-2133325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Garnisonsgatan 7A (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
10024028