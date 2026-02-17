Vi söker bartender
Vi på Iberico planerar att stärka vårt team nu till våren/sommaren och är därför på jakt efter en ny bartender. Vi lägger mycket tid och kärlek på våra cocktails, och vi kastar väldigt frekvent runt idéer om hur vi kan utveckla vår meny och baren generellt. Under somrarna har vi även en bar- och restaurangservering längs Fyrisån där vi alltid får bra drag och skön stämning till sent på kvällarna.
Dessutom har vi en cocktailbar på vår övervåning med Uppsalas bästa takterrass med utsikt över domkyrkan!
Du ska vara serviceminded, driven och ha en bra barvana.
Vi söker någon som kan jobba heltid.
Vid intresse når du oss på rekrytering@iberico.nu
Vid intresse når du oss på rekrytering@iberico.nu
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: rekrytering@iberico.nu
