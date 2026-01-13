Vi rekryterar Tågtekniker till Göteborg!
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-13
Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - här och nu, och över tid. Just nu söker vi erfarna tågtekniker med placering i Göteborg!
Som tågtekniker är du en viktig kugge i ett team som ser till att tågen rullar säkert och effektivt. Du kommer att arbeta med allt från förebyggande underhåll och service till avancerade felsökningar och reparationer. Du dokumenterar tekniska avvikelser och åtgärder, samarbetar tätt med kollegor - men trivs också med att arbeta självständigt.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Service, reparation och underhåll
Felsökning inom mekanik, el och elektronik
Rapportering och dokumentation i tekniska system
Delta i förbättringsarbete kring säkerhet och kvalitet
Skiftarbete förekommer - verksamheten bedrivs dygnet runt, året om. Arbetstid och upplägg anpassas i möjligaste mån efter din kompetens och livssituation.
Vi söker dig som har:
Har några års erfarenhet som tågtekniker
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med att ta ansvar och jobba både självständigt och i team
Meriterande:
God el-kompetens (AC/DC, felsökning, schemaläsning)
Du erbjuds:
Trygg anställning
Goda utvecklingsmöjligheter
Varierande arbetsdagar och tekniska utmaningar
Möjlighet att vara en del av framtidens hållbara transportsystem
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se
alt 0708-38 03 69 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation
)
411 03 GÖTEBORG
Aura Personal
9682630