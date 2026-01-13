Vi rekryterar Tågtekniker till Göteborg!

Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-13


Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - här och nu, och över tid. Just nu söker vi erfarna tågtekniker med placering i Göteborg!
Som tågtekniker är du en viktig kugge i ett team som ser till att tågen rullar säkert och effektivt. Du kommer att arbeta med allt från förebyggande underhåll och service till avancerade felsökningar och reparationer. Du dokumenterar tekniska avvikelser och åtgärder, samarbetar tätt med kollegor - men trivs också med att arbeta självständigt.
Arbetsuppgifterna inkluderar:

Service, reparation och underhåll

Felsökning inom mekanik, el och elektronik

Rapportering och dokumentation i tekniska system

Delta i förbättringsarbete kring säkerhet och kvalitet

Skiftarbete förekommer - verksamheten bedrivs dygnet runt, året om. Arbetstid och upplägg anpassas i möjligaste mån efter din kompetens och livssituation.
Vi söker dig som har:

Har några års erfarenhet som tågtekniker

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad

Trivs med att ta ansvar och jobba både självständigt och i team

Meriterande:
God el-kompetens (AC/DC, felsökning, schemaläsning)
Du erbjuds:

Trygg anställning

Goda utvecklingsmöjligheter

Varierande arbetsdagar och tekniska utmaningar

Möjlighet att vara en del av framtidens hållbara transportsystem

Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se alt 0708-38 03 69

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7014960-1787694".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9682630

