Taxichaufför sökes omgående Heltid/Deltid
Ali, Hashim Hayder Fadhil / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-16
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Vi söker en ansvarsfull, serviceinriktad och engagerad taxichaufför till vårt växande taxiföretag. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du representerar ett företag som sätter kundservice och kvalitet i fokus.
På grund av studier på högskola och kommande resor söker vi nu en förare som kan börja så snart som möjligt. Tjänsten passar dig som trivs med att köra bil, möta människor och ge kunder en trygg och trevlig resa.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
• Transportera kunder på ett säkert, professionellt och serviceinriktat sätt.
• Ansvara för fordonets dagliga skötsel och rapportera eventuella avvikelser.
• Följa företagets rutiner och säkerhetsföreskrifter.
• Bidra till en positiv upplevelse för våra kunder.Kvalifikationer
• Giltigt taxiförarlegitimation.
• B-körkort.
• God servicekänsla och ett professionellt bemötande.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
Erfarenhet som taxiförare är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att ge god service.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider.
• Möjlighet till heltid eller deltid.
• Konkurrenskraftiga villkor.
• Omgående start för rätt person.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: hashemfootballplayer@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ali, Hashim Hayder Fadhil
Carl Kuylenstjernas Väg 17 Lgh 1201 (visa karta
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302 52 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ali Hashim Hayder Fadhil Jobbnummer
9967049