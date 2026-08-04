Vi inom LSS söker timvikarier
Lomma Kommun / Vårdarjobb / Lomma Visa alla vårdarjobb i Lomma
2026-08-04
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Nu söker vi nya timvikarier till våra LSS-verksamheter.
Är du den som vill anta utmaningen och arbeta på en arbetsplats där vi sätter individens behov i centrum och där delaktighet och självbestämmande genomsyrar hela verksamheten? Vill du genom ditt engagemang, vilja och glädje vara en av dem som kommer att stödja våra brukare? Har du ett stort intresse för att arbeta med människor, få stötta och hjälpa i vardagen?
Då är du välkommen att söka som timvikarie hos oss i Lomma kommun. Vi inom avdelningen för funktionsstöd i Lomma kommun arbetar utifrån varje individs behov och använder oss av beprövade arbetssätt och metoder. Vi erbjuder dig en introduktion i arbetet med personer med funktionsnedsättning, tydliga rutiner samt de verktyg du behöver för att göra ett bra jobb. Du ger oss ditt engagemang, din tid och viljan att hjälpa andra människor.
Våra arbetsplatser genomsyras av glädje, engagemang och ett ständigt sökande efter bättre metoder för att tillförsäkra våra brukare goda levnadsvillkor.
Du kommer att få möjligheten att arbeta med såväl barn och unga som vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada. Välkommen med din ansökan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
På en grupp och servicebostad erbjuder vi stöd åt vuxna som har behov av tillsyn och omvårdnad. Våra boenden består av ett mindre antal lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen. Personalen stöttar brukarens hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. Omvårdnadsuppgifter förekommer. Boendena är bemannade dygnet runt.
På daglig verksamhet ger vi stöd åt vuxna att få en meningsfull sysselsättning, en plats där brukare går för att arbeta. Denna verksamhet är öppen vardagar under dagtid.
På korttidstillsyn och korttidsvistelse kommer barn och unga för att få möjlighet till miljöombyte och rekreation och för att ge anhöriga avlastning. Vi har barn och ungdomar som är där på dagtid men även de som sover över. Verksamheten är öppen dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och som har gymnasial utbildning. Du kanske studerar inom socialt arbete och vill testa på den praktiska biten, då är du välkommen att söka dig till oss. Är du nyfiken på att testa att arbeta på LSS-verksamheter är du välkommen att söka dig till oss.
Meriterande är om du har läst omvårdnadsprogrammet, barn och fritid eller annan utbildning inom funktionshinderområdet.
Du måste ha datorvana och kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Har du B-körkort är det meriterande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstider varierar beroende på placering. Dag, kväll, natt, helg och jourtjänstgöring.
Vi begär utdrag ur belastningsregistret för anställning.
Vi tillämpar löpande urval.
Lomma kommun arbetar för lika rättigheter och möjligheter som motverkar diskriminering. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I Lomma kommun är alla lika unika!
Vi redovisar spann på timlön:150-185 kr/h. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "110-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Smedjevägen 3 (visa karta
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234 56 ALNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lomma kommun Kontakt
Enhetschef
Anita Brycki Anita.brycki@lomma.se Jobbnummer
10020579