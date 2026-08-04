Produktionsingenjör | Mölndal Energi
Experis AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-08-04
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, Partille
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Vill du vara med och optimera framtidens energiproduktion?
Som produktionsingenjör arbetar du med produktionsplanering, driftoptimering och analys i nära samarbete med driftorganisationen för att säkerställa en effektiv och hållbar energiproduktion. Läs mer och ansök!
Din roll
Hos oss får du en nyckelroll i att planera, optimera och utveckla produktionen i våra anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion. Du ansvarar för att våra produktionsresurser används på ett säkert, effektivt och affärsmässigt sätt utifrån efterfrågan, marknadsläge och anläggningarnas tekniska förutsättningar.
Rollen är ny och har skapats för att möta ett växande behov av produktionsoptimering i takt med att vi utvecklar vår verksamhet. Du blir en viktig del i vår fortsatta utveckling där nya produktionsresurser och ett ökat fokus på energimarknaden ställer höga krav på analys, planering och samordning.
En stor del av ditt arbete handlar om att ta fram produktionsstrategier, göra prognoser och optimera vår produktion utifrån elpriser, värmebehov, bränsletillgång och driftförutsättningar. Du ansvarar för budgivning på elmarknaden och stödtjänstmarknaden
Du arbetar i nära samarbete med driftorganisationen och kontrollrummet där du är ett viktigt stöd i den operativa planeringen, särskilt när förutsättningarna förändras eller störningar uppstår. Rollen innebär också ett tätt samarbete med Göteborg Energi kring den övergripande optimeringen av fjärrvärmesystemet, där dialog, samverkan och förmågan att fatta välgrundade beslut är avgörande.
Utöver produktionsplaneringen arbetar du med uppföljning och analys av produktionsresultat, produktionskostnader och nyckeltal. Du identifierar förbättringsmöjligheter, analyserar avvikelser och driver utveckling av arbetssätt och processer.
Rollen omfattar även ett ansvar som driftingenjör för fjärrkyla, där du arbetar med driftoptimering, vattenkvalitet, analyser av driftstörningar samt planering tillsammans med underhållsorganisationen.
Du rapporterar till Driftchef och ingår i ett erfaret team med driftingenjörer, processingenjör, miljöingenjör och bränslechef. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Vem är du
Vi söker dig som trivs med att analysera komplexa samband och omsätta dem till välgrundade beslut. Du är strukturerad, analytisk och har ett stort intresse för energisystem och produktionsoptimering. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både driftorganisation, kollegor och externa samarbetspartners.
Du är trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna snabbt förändras och motiveras av att hitta den bästa helhetslösningen ur både tekniskt och affärsmässigt perspektiv.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom energi, maskinteknik, sjöingenjör eller annan relevant ingenjörsutbildning.
Några års erfarenhet av produktionsplanering, energioptimering eller drift av energianläggningar.
Erfarenhet av kraftvärmeproduktion, fjärrvärme eller andra processindustrier är meriterande.
God administrativ förmåga och mycket god vana av att arbeta i digitala system och Excel.
Erfarenhet av analysverktyg eller optimeringssystem är meriterande.
B-körkort.
Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet genomför vi alltid Bakgrundskontroller på slutkandidaten
Vad erbjuder vi dig
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbetet och din insats kommer att göra nytta varje dag - utan energi stannar Mölndal.
Mölndal Energi är en arbetsplats där vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. En nyckel till vår framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete. Du kommer till en vänlig och öppen kultur som uppmärksammar varandra och arbetar långsiktigt
Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndal Energi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, 0727 - 30 52 46, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 6 september,
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Mölndal Energi
Vår vision är att utveckla framtidens hållbara ekosystem för energi. Vi brinner för att Sverige ska nå miljömålen långt före 2045. Genom vår produktion av el och värme kan vi ersätta sämre alternativ och minska användningen av fossila bränslen i samhället i stort. Men vi tycker inte att det räcker - vi vill minska slöseriet med jordens resurser. Därför hjälper vi även våra kunder att dra ner på sin energianvändning, så att våra gemensamma klimatavtryck blir så små som möjligt.
Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi har också elnätsverksamhet inom Mölndals tätort och Pixbo. Mölndal Energi är ISO-certifierade inom miljö, kvalité och arbetsmiljö. Vi omsätter cirka 1 miljard, har 70 000 kunder och cirka 140 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
416 69 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndal Energi Kontakt
Contact
Anna Edemyr anna.edemyr@jeffersonwells.se Jobbnummer
10020572