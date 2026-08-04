KAM Fleet till Toyota Sweden
Starfinder AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg Visa alla butikssäljarjobb i Sundbyberg
2026-08-04
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Toyota är ett av världens starkaste och mest välrenommerade bilvarumärken. Med en kultur som präglas av ständiga förbättringar strävar Toyota efter att skapa värde för både kunder, samhälle och medarbetare. Med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga relationer fortsätter vi att stärka vår position inom både privat- och företagsmarknaden, tillsammans med vårt rikstäckande återförsäljarnät.
Är du redo för nästa steg i din karriär inom försäljning och har erfarenhet av fleetaffären? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Toyota är ett av Sveriges starkaste bilvarumärken och erbjuder ett attraktivt och brett modellprogram. Vi växer och satsar vidare på vår fleetaffär och söker nu en KAM Fleet som vill vara med och utveckla vår affär mot större företagskunder.
Som KAM Fleet kommer du att spela en central roll i att stärka Toyotas position på företagsmarknaden och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder och partners. Du intar en bred roll som utöver försäljning även innebär ett strategiskt arbete för att stärka vår fleetaffär och våra återförsäljares möjligheter till en växande företagsförsäljning. Med din och vårt fleetteams insats skapar vi en stark och hållbar fleetaffär.
Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, och du kommer att arbeta nära våra återförsäljare och samarbeta med flera interna funktioner, bland annat vårt europeiska huvudkontor, vår nordiska organisation och vårt finansbolag.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Ansvara för och utveckla relationer med större företagskunder och strategiska partners
• Driva upphandlingar och affärsprocesser inom fleetsegmentet
• Identifiera och utveckla affärsmöjligheter som stärker Toyotas position på företagsmarknaden
• Arbeta strategiskt för att optimera Toyotas erbjudande mot företagskunder
• Arbeta nära våra återförsäljare och stötta dem i företagsaffären
• Medverka i strategiska projekt och samarbeten kopplade till fleetaffären
Rollen är stationerad på vårt kontor i Stockholm men resor förekommer ett par gånger i månaden. Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat fleetteam och rapporterar till vår nationella Fleet Manager.Profil
För att komma till din rätt i rollen tror vi att du har flerårig erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom fordonsbranschen och fleetaffären.
Där har du bland annat:
• Erfarenhet av arbete med större företagskunder eller Key Account Management
• Erfarenhet av att driva affärer, upphandlingar eller större projekt
• God förståelse för företagsaffären och de affärsmodeller som används inom fleet
• Goda systemkunskaper och vana att arbeta i exempelvis MS Office
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Dina erfarenheter är viktiga för oss, men din personlighet är minst lika betydelsefull. Vi tror att du är en målmedveten och strategisk person som inte bara tar ansvar utan också ägarskap för ditt arbete. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och som trivs i en roll med många kontaktytor. Din sociala förmåga gör att du bygger förtroende hos både kunder, återförsäljare och kollegor, och du känner dig trygg i dialoger på olika nivåer. Om du dessutom delar vår passion för bilbranschen kommer du att trivas mycket bra hos oss.
Vi erbjuder
Hos Toyota finner du inte bara ett av fordonsbranschens starkaste varumärken utan även en stabil och mycket uppskattad arbetsgivare. Vi är ett internationellt bolag med starka värderingar och en tydlig kultur genom The Toyota Way.
Hos oss erbjuds du en utvecklande roll där du får vara med och bidra till vår fortsatta satsning inom fleetaffären, tillsammans med ett engagerat team och med goda möjligheter att utvecklas i din roll. Toyota Sweden ingår idag i en nordisk organisation, vilket innebär att du i rollen även kommer att samarbeta i ett större regionalt sammanhang. Här skapas möjligheter till erfarenhetsutbyte, gemensamma initiativ och utveckling av fleetaffären tillsammans med kollegor i Norden, något som ger rollen både bredd och ytterligare perspektiv.
Vidare sitter vi i fina, moderna lokaler och du har möjlighet att förlägga 50% av din arbetstid på distans. Du erbjuds en utvecklande och viktig funktion samt ett starkt och bra förmånspaket.Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Starfinder och frågor om tjänsten och processen besvaras av Susanna Haglund på 076 221 67 07 eller Marcus Sölvin på 070 074 59 18. Intervjuer kommer att hållas löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205)
174 55 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toyota Sweden AB Kontakt
Head of Executive
Susanna Haglund susanna.haglund@starfinder.se +46762216707 Jobbnummer
10020577