Processoperatör till Feralco Nordic AB
Uniflex AB / Processoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla processoperatörsjobb i Vetlanda
2026-08-04
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Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där kvalitet, säkerhet och hållbarhet står i fokus? Nu söker vi på uppdrag av Feralco Nordic AB en engagerad processoperatör till produktionen.
Om tjänsten Som processoperatör hos Feralco blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Du arbetar med övervakning av processer, hantering av råvaror samt säkerställer att produktionen håller hög kvalitet. Arbetet innefattar också enklare underhåll, provtagning och dokumentation.
Tjänsten innebär skiftarbete.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Övervaka och styra produktionsprocesser
Hantera och fylla på råvaror
Utföra kontroller och provtagning
Säkerställa ordning och reda i produktionen
Bidra till ett säkert och effektivt arbetssätt
Vem är du? Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i en industriell miljö. Du har ett säkerhetstänk och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från industri eller produktion
Är tekniskt intresserad
Trivs med ett arbete i tempo
Har god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har truckkort och/eller hjullastarkort (meriterande)
Vi erbjuder:
En spännande och utmanande arbetsmiljö
Möjligheter till personlig och professionell utveckling
Konkurrenskraftig lön och förmåner
En företagskultur som värdesätter samarbete och hållbarhet
Friskvårdsbidrag
Om Feralco Nordic AB Feralco Nordic AB är en ledande leverantör av kemikalier för vattenrening i Europa. Med fokus på hållbarhet och innovation bidrar de till rent vatten och en bättre miljö.
Övrigt Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Vetlanda Anställning: Visstidsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165264-2129045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Vetlanda (visa karta
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574 32 VETLANDA Jobbnummer
10020569