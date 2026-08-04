Speciallärare med specialpedagogisk kompetens, Varekils skola
Orust kommun / Speciallärarjobb / Orust Visa alla speciallärarjobb i Orust
2026-08-04
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Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Befattning/Tjänst: Speciallärare med specialpedagogisk kompetens
Placering: Varekils skola, tjänsten kommer läsåret 26/27 att delas med resursskolan i Ellös. Tjänsten kan därefter också komma att delas med annan skola beroende på behovet.
Varekils skola är en F-6 skola med ca 160 elever och du ingår i elevhälsoteamet (EHT) som arbetar med specifika elever ellergruppinsatser. Resursskolan på Orust är till för elever i årskurs 1–9 som behöver mer stöd än vad deras nuvarande skola kan ge. Eleverna undervisas i små grupper och personalen är fler än i en vanlig skola. Lärare, resurspersonal och elevhälsan arbetar tillsammans. Båda skolorna ligger naturskönt på olika ställen på ön.
Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare och elevhälsoteam för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge stöd utifrån elevers behov. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning och insatser, både individuellt och i mindre grupper. Du kommer att undervisa elever i behov av särskilt stöd. I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga elevers behov och genomföra pedagogiska utredningar samt att utforma och följa upp åtgärdsprogram. Du kommer att få handleda och stötta lärare i anpassningar och extra anpassningar samt bidra till utveckling av inkluderande lärmiljöer. Stor vikt läggs på personligt lämplighet ihop med examen.
Om dig
Vi söker en legitimerad lärare med speciallärarexamen. Det är meriterande med specialpedagogisk utbildning eller erfarenhet. Du behöver ha god kunskap om läs- och skrivutveckling och/eller matematiksvårigheter samt erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du behöver ha förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Du behöver ha ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt samt att vara flexibel, strukturerad och relationsskapande. Du har en god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens och genuint intresse för skolutveckling.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vi tillämpar rökfri arbetstid.Orust kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar.Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen.Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Kontakt
Rektor
Jane Cervell jane.cervell@orust.se +46304334475 Jobbnummer
10020574