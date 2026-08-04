Elevassistent Söderbärke/Vad
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2026-08-04
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Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent hjälper, stödjer och stimulerar du elever med behov av särskilt stöd i skolarbetet, enskilt och i gruppsammanhang, för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Du arbetar nära eleven, både under lektioner och på raster, och hjälper till vid övergångar mellan olika lektioner.
Du kommer här även att stödja en elev i egenvård av diabetes (t.ex. blodsockerkontroller, kolhydraträkning, insulinadministration enligt instruktion). Observera och agera vid högt eller lågt blodsocker, enligt givna riktlinjer. Arbetet handlar om att skapa trygghet och struktur kring elevens dag, samt delta i planering vid aktiviteter där extra hänsyn behövs. Du kommer att samarbeta nära med personal, vårdnadshavare och diabetesmottagning. Om du inte har utbildning i diabetes erbjuds du att gå en digital utbildning om typ-1 diabetes.
Utöver detta ingår att delta i verksamhetens dagliga arbete.
Önskat tillträdesdatum: Snarast möjligt.
Varaktighet: 1 år med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som elevassistent för elever i behov av särskilt stöd.
Det är meriterande om du:
Är utbildad elevassistent och har erfarenhet av att arbeta med elever med diabetes
Har utbildning kring diabetesDina personliga egenskaper
Som person...
Är du ansvarstagande, lugn och stabil och kan använda dig av ett lågaffektivt bemötande.
Har du en bra kommunikativ förmåga för att förmedla, uppfatta och möta individers behov.
Har du bra iakttagelseförmåga, koncentration och flexibilitet.
Att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer över tid är av stor vikt, vilket ställer krav på emotionell kontroll och empatiskt förhållningssätt, ofta i pressande arbetssituationer.
Vi lägger stor vikt på de personliga egenskaperna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På Smedjebackens kommuns hemsida (https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html)
kan du läsa vidare om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
På Smedjebackens kommuns hemsida (https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/insyn-och-rattigheter/gdpr.html)
kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV, var god kontakta Webcruiter support (https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new).
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta personalavdelningen genom kommunens växel på telefon 0240-660 000 så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Josephine Molin
Rektor
0240-66 04 71josephine.molin@smedjebacken.se
Fredrik Hedlund
Rektor
0240-66 04 72fredrik.hedlund@smedjebacken.se
Catarina Johnsson
Kommunal
0240-66 88 25catarina.johnsson@edu.smedjebacken.se
Arbetsplats
Kyrkogatan
777 60 Söderbärke
Viktig information
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5160453090
Tjänstens omfattning: 100%
Annat
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens Kommun
(org.nr 212000-2205), https://www.smedjebacken.se/
Kyrkogatan 4 (visa karta
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777 60 SÖDERBÄRKE Arbetsplats
Smedjebackens Kommun Jobbnummer
10020573