Vi behöver personalen
Jobryan Bygg AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobryan Bygg AB i Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Jobryan Bygg AB söker erfarna och noggranna plattsättare som vill bli en del av vårt växande team. Arbetet består främst av plattsättning i badrum, kök och andra ytor med höga krav på kvalitet och precision.Publiceringsdatum2025-09-21Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som plattsättare.
Kunskap i ytförberedelser, tätskikt och moderna plattsättningstekniker.
BKR-kurs är meriterande.
Språkkunskaper i svenska eller engelska (båda är meriterande).
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Noggrannhet, ansvarskänsla och punktlighet.
B-körkort är en fördel.
Vi erbjuder:
Provanställning under några månader.
Möjlighet till tillsvidareanställning vid goda prestationer.
Lön enligt avtal och erfarenhet.
God arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom företaget.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@jobryan.se
och ange "Plattsättare" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@jobryan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobryan Bygg AB
(org.nr 559060-9771), http://www.jobryan.se
Slätbacksvägen 17, bv (visa karta
)
120 51 ÅRSTA Arbetsplats
Kontoret Jobbnummer
9518824