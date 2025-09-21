Vi behöver personalen

Jobryan Bygg AB / Murarjobb / Stockholm
2025-09-21


Jobryan Bygg AB söker erfarna och noggranna plattsättare som vill bli en del av vårt växande team. Arbetet består främst av plattsättning i badrum, kök och andra ytor med höga krav på kvalitet och precision.

Publiceringsdatum
2025-09-21

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som plattsättare.

Kunskap i ytförberedelser, tätskikt och moderna plattsättningstekniker.

BKR-kurs är meriterande.

Språkkunskaper i svenska eller engelska (båda är meriterande).

Förmåga att arbeta självständigt och i team.

Noggrannhet, ansvarskänsla och punktlighet.

B-körkort är en fördel.

Vi erbjuder:
Provanställning under några månader.

Möjlighet till tillsvidareanställning vid goda prestationer.

Lön enligt avtal och erfarenhet.

God arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@jobryan.se och ange "Plattsättare" i ämnesraden.

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@jobryan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobryan Bygg AB (org.nr 559060-9771), http://www.jobryan.se
Slätbacksvägen 17, bv (visa karta)
120 51  ÅRSTA

Arbetsplats
Kontoret

Jobbnummer
9518824

