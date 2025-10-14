Veterinär till Södra Dalarna
2025-10-14
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
, Gävle
, Östhammar
, Rättvik
, Tierp
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du legitimerad veterinär som söker efter ett varierande arbete?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår mottagning, och då särskilt vår verksamhet inom häst. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb.
Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt. Vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Dagtid arbetar vi med ungefär lika delar häst, produktionsdjur och smådjur medan häst dominerar på beredskapstid. I den här tjänsten kommer du främst fokusera på häst och på fält.
Beredskap ingår som en naturlig del i tjänsten och hos oss arbetar vi enligt en modell som säkerställer återhämtning och vila. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra beredskapstjänstgöringen med fokus på återhämtning. Vi tänker på vår arbetsmiljö!Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation samt B-körkort, vilket är ett krav för tjänsten. Du som söker får gärna vara nyexaminerad. Tidigare erfarenhet av att jobba beredskap samt arbetslivserfarenhet av häst ser vi som meriterande.
Som veterinär tar du ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Vidare arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du och lugn och stabil och hanterar eventuell stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klinikchef Södra dalarna
Lotta Samuelsson lotta.samuelsson@distriktsveterinarerna.se 010 - 122 86 34
