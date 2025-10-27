Veterinär med intresse för intensivvård
2025-10-27
Om AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Regiondjursjukhuset Bagarmossen ligger strax söder om Stockholm. Tillsammans med djursjukhuset Albano utgör vi ett regionalt centrum för kvalificerad djursjukvård med nära samarbete mellan våra avdelningar och team.
Hos oss finns akutmottagning som är öppen dygnet runt, vård- och intensivvårdsavdelning, operationsavdelning och poliklinik. Vi har avancerad diagnostik med MR, CT, röntgen och ultraljud, ett modernt laboratorium, blodbank för hund och katt samt en rehabiliteringsavdelning.
Vi söker nu en veterinär till intensivvårdsavdelningen (IVA)
Vi tror att du har ett par års erfarenhet av djursjukhusvård och är redo att utvecklas inom IVA, alternativt redan är en erfaren IVA-veterinär. Hos oss får du chansen att möta de allra mest kritiska patienterna och andra intressanta intensivvårdsfall. Arbetet sker tillsammans med erfarna kollegor med olika specialistkompetenser på respektive avdelning. Du kommer främst att arbeta på intensivvårdsavdelningen men ges även möjlighet att utvecklas på akutmottagningen, vård, operation eller polikliniken utifrån ditt intresse.
Anställningsform
Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Arbetstider enligt schema - dagtid, kväll, helg- och storhelgstjänstgöring
Arbetet kan komma att inkludera nattpass
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom intensivvård på ett djursjukhus med hög kompetens och avancerad diagnostik
Kollegor som stöttar och delar kunskap i vardagen inom de flesta specialiteter
En arbetsmiljö där omtanke och lagarbete är i centrum
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension
Vår ambition är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom djursjukvården. Vi investerar betydande resurser och tid i kompetensutveckling, eftersom vi vet att nöjda medarbetare är en förutsättning för att nå våra mål om att erbjuda högsta möjliga vårdkvalitet och ha den bästa kundservicen. Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet på AniCura.
Vem är du?
Som person har du ambitionen att utvecklas och har ett strukturerat arbetssätt. Du strävar efter att ge dina patienter den bästa vården i nära kommunikation med kollegor och djurägare.
Legitimerad veterinär
Några års arbetslivserfarenhet som veterinär
Steg 1 eller certifikat inom Akut/IVA är meriterande
Flytande svenska, både i skrift och tal
Vill du bli en del av vår familj?
Ansök genom att klicka på sök. Sista ansökningsdatum är 2025-12-01. För frågor om rollen vänligen kontakta
Mirjam Dagis Boström Chefsveterinär leg veterinär, specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar mirjam.dagis.bostrom@anicura.se
Emma Lindbom Avdelningschef vård/IVA djurvårdare nivå 3 emma.lindbom@anicura.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://www.anicura.se Arbetsplats
AniCura Sverige Kontakt
Erika Kalmér erika.kalmer@anicura.se +46705551521 Jobbnummer
9576171