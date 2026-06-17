Kock/köksbiträde Sandy's Grill & Garden

ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Falkenberg
2026-06-17


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Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandy ́s ryker och Kelly ́s erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad kock/köksbiträde för säsonganställning nu i sommar på 75–100% med omgående start. Tjänsten är placerad på Falkenberg Strandbad, Sandy's Grill & Garden. Du blir en del av ett positivt team där gästupplevelsen står i fokus och där vi tillsammans skapar minnesvärda matstunder i en avslappnad och välkomnande miljö.

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat enligt restaurangens menyer och rutiner

Säkerställa hög kvalitet, smak och styrning av portionsstorlekar

Arbeta effektivt i ett öppet kök och samarbeta nära serveringspersonalen

Upprätthålla god hygien, ordning och reda enligt HACCP och lokala krav

Ta emot varor, inventera och bidra till smart lagerhantering

Bidra till menyutveckling och ge input kring råvaror och säsongserbjudanden

Flexibilitet att arbeta dag, kvällar och helger under högsäsong

Vem du är

Du har erfarenhet från kök, antingen som kock eller köksbiträde

Du trivs i ett tempo där gäster och kvalitet kommer först

Strukturerad, positiv och van att samarbeta i team

Kunskap om livsmedelshygien och ordning i köket

Stresstålig och lösningsorienterad med gott handlag för att prioritera

Grundläggande svenska är ett krav; engelska är meriterande

Vi erbjuder

En varierande och utvecklande säsongsanställning på en attraktiv destination vid havet

Arbete i ett engagerat team med fokus på gästupplevelse och kvalitet

Möjlighet till förlängning eller fortsatt anställning vid gott samarbete

Personalrabatter och förmåner enligt våra rutiner

Tillträde och ansökan
Tjänsten är aktuell för omgående start och omfattningen är 75–100% under sommaren med chans att den kan förlängas. Vi kallar till intervjuer löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Ange tillgänglighet och tidigare erfarenhet i din ansökan.
Tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla punkter i annonsen — vi värdesätter engagemang, vilja att lära och laganda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932106-2058873".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A (visa karta)
311 42  FALKENBERG

Arbetsplats
ESS Group

Jobbnummer
9969134

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