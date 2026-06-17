Kock/köksbiträde Sandy's Grill & Garden
ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2026-06-17
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Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandy ́s ryker och Kelly ́s erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad kock/köksbiträde för säsonganställning nu i sommar på 75–100% med omgående start. Tjänsten är placerad på Falkenberg Strandbad, Sandy's Grill & Garden. Du blir en del av ett positivt team där gästupplevelsen står i fokus och där vi tillsammans skapar minnesvärda matstunder i en avslappnad och välkomnande miljö.Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat enligt restaurangens menyer och rutiner
Säkerställa hög kvalitet, smak och styrning av portionsstorlekar
Arbeta effektivt i ett öppet kök och samarbeta nära serveringspersonalen
Upprätthålla god hygien, ordning och reda enligt HACCP och lokala krav
Ta emot varor, inventera och bidra till smart lagerhantering
Bidra till menyutveckling och ge input kring råvaror och säsongserbjudanden
Flexibilitet att arbeta dag, kvällar och helger under högsäsong
Vem du är
Du har erfarenhet från kök, antingen som kock eller köksbiträde
Du trivs i ett tempo där gäster och kvalitet kommer först
Strukturerad, positiv och van att samarbeta i team
Kunskap om livsmedelshygien och ordning i köket
Stresstålig och lösningsorienterad med gott handlag för att prioritera
Grundläggande svenska är ett krav; engelska är meriterande
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande säsongsanställning på en attraktiv destination vid havet
Arbete i ett engagerat team med fokus på gästupplevelse och kvalitet
Möjlighet till förlängning eller fortsatt anställning vid gott samarbete
Personalrabatter och förmåner enligt våra rutiner
Tillträde och ansökan
Tjänsten är aktuell för omgående start och omfattningen är 75–100% under sommaren med chans att den kan förlängas. Vi kallar till intervjuer löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Ange tillgänglighet och tidigare erfarenhet i din ansökan.
Tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla punkter i annonsen — vi värdesätter engagemang, vilja att lära och laganda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932106-2058873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A (visa karta
)
311 42 FALKENBERG Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9969134