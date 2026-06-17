Vi söker timanställda inom hemstäd
Petersén clean AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-17
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Älskar du känslan av skinande rena hem, blanka fönster och nöjda kunder? Då kanske du är den vi söker till Petersen Clean AB ✨
Vi är ett personligt serviceföretag i Göteborg som växer snabbt och söker nu fler medarbetare inom hemstäd, flyttstäd, störstäd.
Om jobbet
Du kommer främst arbeta med:
Hemstädning
Kontorsstädning
Storstädningar vid behov
Flyttstädning vid behov
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder runt om i Göteborg med omnejd. Vi transporterar oss till kunderna med företagets bilar.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarstagande och punktlig
Vill utvecklas
Tycker om att ge bra service
Kan arbeta i team men också självständigt
Har B-körkort
Talar svenska
Tidigare erfarenhet inom städ är meriterande — men rätt personlighet och vilja att lära sig är viktigast för oss. För rätt person finns stora utvecklings möjligheter. Tjänsten är en behovs anställning med möjlighet till tillsvidare tjänst.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Du är försäkrad genom Fora
Arbetar enligt kollektivavtalets riktlinjer
Trevliga kunder och härliga kollegor
Professionella arbetsredskap och produkter
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett företag som arbetar med utveckling, kvalitet och långsiktighet
📍 Utgångspunkt: Göteborg / Västra Frölunda (Vi startar och avslutar våra arbetsdagar i Västra Frölunda
Start Omgående eller enligt överenskommelse
📩 Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:jobb@petersenclean.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
jobb@petersenclean.se
E-post: jobb@petersenclean.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Arbetsgivare Petersén clean AB
(org.nr 559555-3362)
Femvägsskälet 3 (visa karta
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421 50 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969125