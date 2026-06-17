Senior Produktägare / IT-projektledare till längre uppdrag i Lund
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-17
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Är du en strukturerad och ansvarstagande Produktägare med erfarenhet av IT-förvaltning och förändringsarbete? Här får du en nyckelroll i att leda utveckling, införanden och säkerställa stabila systemlösningar.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som Produktägare/IT-projektledare ansvarar du för att säkerställa stabila, effektiva och verksamhetsanpassade systemlösningar inom HR-området. Du leder och koordinerar IT-relaterade initiativ enligt etablerade projektmodeller och arbetar med både förvaltning och vidareutveckling av befintliga lösningar.
En central del av uppdraget är att driva upphandlingar, leda införanden av nya system och säkerställa en strukturerad övergång från befintliga lösningar till framtida plattformar. Du ansvarar för att aktiviteter planeras, genomförs och dokumenteras genom hela systemets livscykel – från kravställning och implementering till överlämning, användarstöd och förvaltning.
Du erbjuds ett varierande och ansvarsfullt uppdrag där du får en nyckelroll i att utveckla och framtidssäkra HR digitala stöd. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor, driva förändringsarbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva systemlösningar i en flexibel arbetsmiljö.
I denna roll blir du anställd av Academic Work och ute på uppdrag hos vår kund Dina arbetsuppgifter
Ansvara för förvaltning och vidareutveckling av verksamhetskritiska HR-system inom områden såsom rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rehabilitering.
Driva, planera och koordinera aktiviteter och uppdrag kopplade till HR systemförvaltning och utveckling.
Leda upphandlingar av nya systemlösningar samt ansvara för genomförande och samordning genom hela processen.
Planera och säkerställa framgångsrika införanden av nya system samt hantera övergången från befintliga lösningar och avveckling av äldre system.
Säkerställa att krav, beslut, processer, informationssäkerhet, användarstöd och förvaltningsdokumentation är strukturerad, spårbar och uppdaterad genom hela systemets livscykel.
Vi söker dig som
Har avancerad kunskap inom produktägarskap, IT-projektledning och att leda verksamhetsnära systemutveckling.
Har god erfarenhet av att driva upphandlingar samt leda införanden och implementationer av IT-system.
Har erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av HR-system eller andra verksamhetskritiska system.
Har kunskap inom kravhantering, kravställning, informationssäkerhet och systemförvaltning.
Har god förmåga att upprätta och underhålla strukturerad, spårbar teknisk och administrativ dokumentation.
Har god kommunikativ förmåga samt uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Har förmåga att arbeta självständigt, driva aktiviteter framåt och samverka med olika intressenter.
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att leda mindre grupper, delprojekt eller tvärfunktionella team.
Erfarenhet av arbete som konsult inom IT-området.
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade projekt- och förvaltningsmodeller.
Erfarenhet av systembyten, förändringsarbete eller större implementationer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsan
Ansvarstagande
Socialt självsäker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O4V784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9969133