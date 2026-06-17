Butikschef till Swedol Arninge
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Täby Visa alla chefsjobb i Täby
2026-06-17
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Älskar du försäljning och brinner för ledarskap? Vill du arbeta för ett större nordiskt bolag i tillväxt? Delar du vår tro på att engagemang, kompetens och samarbete är grundstommen för framgång? Då kan det var precis dig som vi letar efter, som tillsammans med oss vill få våra kunders företag att fungera!
Ditt anställningserbjudande
Du blir en viktig nyckelperson i Alligos fortsatta tillväxtstrategi. Som medarbetare hos oss får du arbeta i en miljö som präglas av utveckling, snabba beslutsvägar och arbetsglädje. Du omfattas av kollektivavtal och dess förmåner som försäkringar, tjänstepension och semester. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga personalpriser i våra butiker. Vi arbetar också kontinuerligt med kompetensutveckling på individnivå.
Om avdelningen
I våra butiker arbetar vid med B2B försäljning av våra produkter inom kategorierna verktyg, förnödenheter, kläder och skydd. Vi arbetar i team och tillhandahålla vårt sortiment, hela tiden med kunden i fokus. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som Butikschef ansvarar du för att leda och utveckla vår butik och dess medarbetare. Tillsammans med dina anställda ser du till att skapa en levande butik med aktiviteter och exponering som leder till goda resultat. Du förväntas bygga väl fungerande team och att skapa engagemang och arbetsglädje.
Du rapporterar till Regionchef.
I rollen som Butikschef hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Budget och resultatansvar
Aktivt delta i den dagliga butiksdriften
Coacha och följa upp medarbetare
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
Personalarbete utifrån gällande rutiner och policys
Samarbete med andra funktioner såsom utesälj och inköp
Om dig
Alligos värdegrund vilar tungt på tre nyckelord – Engagemang, Kompetens och Samarbete. Dessa värdeord är styrande i våra beslut, vår kommunikation och våra dagliga handlingar. Viktiga beteenden som vi vill att alla ledare i organisationen skall vara ambassadörer för. Som ledare på Alligo förväntas du bygga tillit genom att vara pålitlig, trovärdig och närvarande. Du skapar engagemang genom att involvera dina medarbetare i beslut och du utvecklar affären genom ett gott samarbete över organisationsgränser.
För att vi skall trivas ihop ser vi att du är en person som har en god förmåga att strukturera och organisera arbetet, är analytisk och driven med god kompetens inom sälj och marknadsföring.
Utöver din personliga profil behöver du följande:
Utbildning på lägst gymnasial nivå
Flerårig erfarenhet av butiksarbete, inköp och att arbeta mot budgetmål
Goda kunskaper i Office paketet
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har vana av CRM system eller arbete i ledande befattning.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan via vår hemsida. Ansökningar tas inte emot via e-post. För eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson på Retail Recruitment.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Observera: Vi tillämpar 6 månaders provanställning och bakgrundskontroll på alla slutkandidater.
Välkommen till Swedol – där du gör skillnad!
Swedol är multispecialisten för den profesionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.
Swedol driver webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.
Swedol är tillsammans med bland annat TOOLS och Grolls en del av Alligo-koncernen. I Sverige hittar du oss ofta samordnade i gemensamma butiker. Våra säljare arbetar också gemensamt för alla tre koncept.
På koncernens hemsida alligo.com kan du läsa mer om t ex vårt hållbarhetsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
187 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9969131