Projektledare Conelement AB
HR-Byrån i Mälardalen AB / Byggjobb / Enköping Visa alla byggjobb i Enköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Conelement tillverkar och levererar prefabricerade betongelement och stommar till den professionella byggmarknaden. Conelements affärsidé är att genom hög närvaro och engagemang, kostnadseffektivt projektleda och utveckla kundanpassade lösningar med prefabricerade betongelement. Ambitionen är att med unika och specialiserade produkter bidra till minskad klimatpåverkan, ökad beständighet och minskad energiförbrukning för att nå framtidens hållbarhetsutmaningar. Produktionen sker inomhus i fabriksmiljö vilket säkerställer hög kvalitet och kostnadseffektivitet med färre transporter och kompletteringar på bygget. Fabrikens placering i Enköping är optimal för att nå projekt i Stockholm och Mälardalen med korta transporter vilket både är kostnadseffektivt och bra ut miljösynpunkt.Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad projektledare som vill vara med och driva spännande projekt och driva vår verksamhet framåt. Hos oss får du en nyckelroll i verksamheten där du ansvarar för att projekt genomförs med hög kvalitet, god lönsamhet och nöjda kunder. Vi tror på ansvar, samarbete och personlig utveckling – och vi söker dig som vill växa tillsammans med oss.
Rollen innebär nära samarbete med kunder, konstruktörer, produktion och entreprenörer för att säkerställa att projekten genomförs enligt överenskommen tidplan, kvalitet och budget.
Arbetet är varierande och kombinerar tekniska, administrativa och kommunikativa uppgifter. Dokumentation och uppföljning är en naturlig del av vardagen och bidrar till att skapa struktur och kvalitet i projekten. Oavsett om du är relativt ny i arbetslivet eller har några års erfarenhet med dig, värdesätter vi framför allt rätt inställning, vilja att lära och förmågan att ta ansvar.
Resor förekommer i tjänsten, huvudsakligen över dagen, men övernattningar kan förekomma vid behov.Arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp projekt från start till avslut
• Vara företagets kontaktperson gentemot kunder och samarbetspartners
• Samordna projektets olika aktörer och säkerställa god kommunikation
• Följa upp tidplaner, ekonomi och kvalitet
• Hantera projektadministration och dokumentation
• Delta vid byggmöten, platsbesök och projektuppföljningar
• Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att driva arbetet framåt. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du har viljan att lära dig är nyfiken, idérik och kunna söka bra rationella lösningar till nytta för oss och våra kunder.
• Erfarenhet av projekt- eller byggledning inom bygg- och anläggningsbranchen.
• God byggteknisk kunskap
• God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Ett lösningsorienterat och ansvarstagande arbetssätt
• B-körkort
• Språk: svenska och engelska. Polska är meriterande.
Meriterande men inget krav är bakgrund som högskoleingenjör inom bygg, arbetat på byggarbetsplats som platschef, arbetsledare eller projektingenjör. Även en bakgrund inom prefabindustrin är meriterande.
Vi erbjuder
• Lön enligt kollektivavtal
• Flexibel arbetstid
• 30 dagars semester
• Friskvårdsbidrag
• Introduktion och stöd för att lyckas i rollen
• Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
• Möjlighet att växa tillsammans med företagetSå ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Conelement med HR-Byrån i Mälardalen. För att söka tjänsten så bifogar du CV och personligt brev i din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare på HR-Byrån i Mälardalen AB Johan Moberg på johan@hrbab.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933703-2058875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Byrån i Mälardalen AB
(org.nr 559031-6104), https://jobb.hrbab.se
Kaptensgatan 6 (visa karta
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749 35 ENKÖPING Jobbnummer
9969137