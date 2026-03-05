Veterinär
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2026-03-05
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för patologi och viltsjukdomar (POV). Djur och djurorgan skickas till oss från hela landet för patologisk diagnostik. Patologiverksamheten är viktig för att kunna följa sjukdomsläget i Sverige med ett särskilt uppdrag att övervaka sjukdomsläget bland vilda djur i Sverige.
Vikariat | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2026-03-27
I SVA:s arbete som central- och referenslaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik utgör avdelningen för patologi och viltsjukdomar (POV) en viktig länk.
Vid avdelningen finns drygt 40 personer varav ca 20 veterinärer. Inom avdelningen finns Diagnostiksektionen som utför uppdragsdiagnostik inom patologi för produktionsdjur och sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur.
Vikariat
På grund av föräldraledighet behöver Diagnostiksektionen på Avdelningen för patologi och viltsjukdomar en vikarie för att arbeta med obduktioner och mikroskopisk vävnadsbedömning (histopatologi).
Vikariatets längd är t.o.m. mars 2027. Tillträde enligt överenskommelse, om möjligt gärna under maj 2026.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som vikarie på sektionen för diagnostik arbetar du med diagnostiska obduktioner av sällskapsdjur och lantbrukets djur, samt histopatologisk undersökning av prover från obduktionsfall och, beroende på kunskapsnivå, insända biopsier. Efter tolkning av resultaten görs skriftliga utlåtanden till djurägare och veterinärer. Kontakter med kliniskt verksamma veterinärer och besiktningsveterinärer är en viktig del av arbetet.
Patologiarbetet bidrar också till SVA:s uppdrag att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade djur inom landet. Vidare är SVA godkänd som utbildningsplats för veterinärer som ämnar ta europeisk specialistexamen i patologi (Diplomate ECVP). Som anställd på SVA kan vid behov arbete med andra uppgifter eller arbete på andra avdelningar också förekomma.Kvalifikationer
För detta vikariat söker vi dig som är utbildad veterinär med erfarenhet av arbete med patologi (obduktioner och histopatologisk bedömning). Det är av betydelse för tjänsten att du kan jobba självständigt med tilldelade arbetsuppgifter men också att du har god samarbetsförmåga för att kunna fungera väl i vår arbetsgrupp. Flexibilitet är en viktig egenskap, då det dagliga arbetet behöver anpassas efter verksamheten och man kan behöva "rycka in" inom sektionen där dagens arbete så kräver.
Du behöver ha god kunskap i engelska för att kunna kommunicera yrkesmässigt både i tal och skrift, samt ha god datorvana. Arbetet som patolog och ämnesexpert kräver både ett gott praktiskt handlag och att kunna tillämpa teoretisk och akademisk kompetens. Du ska vilja utvecklas fortlöpande, hålla dig uppdaterad yrkesmässigt, och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du ska ha god tolerans för hög arbetsbelastning.
Meriterande
God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i tal och skrift.Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Myndigheten förebygger och hanterar djursjukdomar som kan påverka samhälle, livsmedelsförsörjning, folkhälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi.
Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för patologi och viltsjukdomar (POV), Diagnostik Kontakt
Dolores Gavier Widén, avdelningschef 018-674000 Jobbnummer
9778226