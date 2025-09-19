Verktygsställare
Saab AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2025-09-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som verktygsställare inom detaljtillverkningen kommer du att tillhöra ett dedikerat team på cirka 20 st medarbetare, där din främsta uppgift är att ställa och mäta verktyg för att säkerställa korrekt inställning och passform. Du blir en viktig funktion på avdelningen där du servar detaljtillverkningen med skärande verktyg. Rollen innefattar både självständiga moment men även mycket samarbete med ditt närmaste team samt ett nära samarbete med angränsande avdelningar och stödfunktioner.
Tjänstorten kommer vara Tannefors, Linköping och tjänsten är förlagd till 2-skift. Publiceringsdatum2025-09-19Profil
Vi söker dig som har verkstadsvana inom industri och god kunskap inom skärande bearbetning. Du har dessutom god datorvana och behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Som person är du noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk. Du är självgående men trivs också i samarbete med andra, där din kommunikativa och serviceinriktade förmåga kommer väl till nytta. Vi värdesätter ditt ansvarstagande och din förmåga att hålla ordning på mått, detaljer och information som är viktiga för att arbetet ska utföras med precision och pålitlighet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9517604