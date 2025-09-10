Verktygsmakare Till Dfds Professionals
Vår kund är en innovativ aktör inom industrin som nu stärker sitt team i Vetlanda med en erfaren verktygsmakare. Här blir du en viktig del av produktionen och får arbeta i en modern maskinpark med högteknisk nivå.
Sök därför jobbet redan idag!
Dina arbetsuppgifterVi söker en kunnig och lösningsorienterad verktygsmakare som vill bidra till att säkerställa kvalitet och utveckling i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
reparationer, service och nybyggnation av verktyg till den egna produktionen
arbete med traditionella verktygsmaskiner tillsammans med erfarna kollegor
ritningsläsning och att omsätta ritningar i praktiska lösningar
förbättringsarbete tillsammans med produktionen
aktivt bidra med kompetens och idéer för att utveckla en modern och effektiv maskinpark
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag.
Om digVi letar efter dig som har erfarenhet som verktygsmakare och som vill ta nästa steg i en stimulerande och utvecklande miljö.
Vi söker dig som har:
industriteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
arbetslivserfarenhet som verktygsmakare, gärna några år i yrket
vana av ritningsläsning och ett skarpt öga för detaljer
ett nyfiket, lösningsorienterat och samarbetsinriktat arbetssätt
förståelse för säkerhet och en positiv inställning till ditt arbete
Som person är du noggrann, ansvarstagande och tycker om att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Vill du bli en del av vårt team? Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, tveka inte att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Varför DFDS Professionals?
Vi på DFDS Professionals tror på att matcha rätt person med rätt jobb. Som en del av vårt team blir du anställd av oss men arbetar ute hos våra kunder. Det innebär att du får möjlighet att utvecklas genom olika uppdrag och samla värdefull erfarenhet.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag och rabatter på gymkort.
Försäkringar och företagshälsovård för din trygghet.
Så här ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta oss på dfdsprofessionals@dfds-group.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Det går ej att ansöka via mail.
