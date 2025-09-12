Verktygskonstruktör Saab Dynamics
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-09-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi på Saab inom affärsområdet Dynamics söker en engagerad och lösningsorienterad verktygskonstruktör som vill vara med och utveckla våra tekniska lösningar.
I denna roll kommer du att vara en del av området Production Engineering - Technical Development vars huvudsakliga uppgift är att stödja produktion inom sammanbyggnad och maskinbearbetning med framtagning av bland annat lyft-, bearbetningsverktyg och fixturer.
Du kommer få arbeta inom ett brett område med väldigt varierande arbetsuppgifter där du kommer att ha mycket frihet under ansvar. I rollen ingår att delta i utveckling och förbättring av befintliga verktyg, arbetssätt, metoder och övriga funktioner i den dagliga verksamheten för att vi ska ta oss till nya höjder!Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Du är en driven och målmedveten person med ett genuint intresse för teknik samt innovation och trivs med att arbeta i team, har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har en teknisk högskoleexamen eller motsvarande och att du har kunskaper i CAD-design, gärna CATIA eller SolidWorks. Erfarenhet av CE-märkning och maskinsäkerhetsarbete är meriterande. Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och B-körkort.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projektform.
Vill du vara en del av ett innovativt team där samarbete och utveckling står i fokus? Då vill vi gärna höra från dig!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_33721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9506107