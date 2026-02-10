Verkstadstekniker - Transmission
Motordesign Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mark Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mark
2026-02-10
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motordesign Sweden AB i Mark
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Motordesign Sweden AB söker ny medarbetare
Motordesign Sweden AB är ett företag i framkant med egen design och utveckling av produkter för motorsporten med inriktning på tävlingsmotorer och växellådor i toppklass inom Autocross, Rallycross och Rally med främst Norden och Europa som marknad.
Vi söker dig som vill och redan kan montera ihop nya växellådor samt renovera och uppdatera dessa vid behov.
Krav på mycket god teknisk kunskap om transmission samt vana vid precisionsmätning.
Du behöver vara noggrann, ha öga för detaljer och ett gott ordningssinne samt förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, enskilt såväl som i grupp.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska/engelska i både tal och skrift.
Kunskap om motorsporten är meriterande.
Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Vi sätter personlig lämplighet i första hand.
Välkommen med din ansökan via mail till office@motordesign.se
Denna tjänst kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Omfattning: Deltid/Heltid efter överenskommelse.
Anställningsform: Provanställning 6 mån, med möjlighet till tillsvidare anställning.
Arbetstid: Dagtid
Tidigaste tillträdesdag: Omgående eller efter överenskommelse.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: Motordesign Sweden AB, Öxnevallavägen 15, 519 97 ÖXNEVALLA eller mejla den till oss på: office@motordesign.se
.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot din ansökan per telefon eller via besök hos oss.
Rekryteringsföretag eller liknande undanbedes vänligen och bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: office@motordesign.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motordesign Sweden AB
(org.nr 556438-0508)
Oxnevallavägen 15 (visa karta
)
519 97 ÖXNEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motordesign Sweden AB Jobbnummer
9734039