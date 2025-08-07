Verkstadscoach
2025-08-07
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Verkstadscoach på vår anläggning i Segeltorp. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som Verkstadscoach är du en nyckelperson som stöttar Verkstadschef/Servicechef i både administration och den dagliga driften. Du fungerar som en länk mellan ledningen och teamet, du håller koll på gruppens prestationer, ser möjligheter till förbättring och identifierar eventuella utmaningar innan de blir problem. Du är chefens förlängda arm och ser till att allt flyter på så smidigt som möjligt i verkstaden.
Arbetsuppgifter
Stöd till Verkstadschef/Servicechef: Bidra med underlag för PPR-samtal, lönesättning, schemaläggning och fakturahantering.
Arbetsledning: Planera och leda det dagliga arbetet i verkstaden för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
Personalutveckling: Motivera och stötta teamet genom att ge rätt förutsättningar för att nå gemensamma mål.
Kundnöjdhet: Hantera kundklagomål, arbeta aktivt med kundnöjdhet och säkerställa professionellt utfört arbete.
Rekrytering och praktikanter: Delta i rekryteringsprocesser och hantera administration kring praktikanter.
Förbättringsarbete: Aktivt arbete med ständiga förbättringar; driva och implementera och följa upp.
Erfarenhet & profil Vi söker dig som är en naturlig ledare och som brinner för att hitta de bästa lösningarna för kunden. Du är lösningsorienterad, mål- och resultatinriktad och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus på teamets eller kundens behov. Din styrka ligger i att planera och organisera arbetet på ett sätt som säkerställer hög kvalitet och att tidsramar hålls. Din erfarenhet gör att du är väl insatt i försäkringsregler och du behärskar svenska och engelska obehindrat både i tal och skrift, och har B-körkort. Om du uppskattar att kombinera ledarskap, struktur och kundfokus i en dynamisk miljö, tror vi att du kommer att trivas hos oss!
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Björn Larsson bjorn.larsson@hedinautomotive.se 0700828616 Jobbnummer
9449515