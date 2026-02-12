Verkstadschef
2026-02-12
Vill du leda en verkstad där teknik, kvalitet och kundupplevelse står i centrum?
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla en framtidssäkrad fordonsverkstad som satsar på arbetsmiljö, modern teknik och engagerade medarbetare.
Vi söker en verkstadschef som brinner för service, ledarskap och resultat - och som vill göra skillnad varje dag.
Som verkstadschef får du en central och viktig roll där du ansvarar för den dagliga driften av vår verkstad i Luleå.
Dina ansvarsområden
Som verkstadschef kommer du att:
• Leda, coacha och inspirera våra tekniker och servicerådgivare
• Säkerställa hög kvalitet på service, reparationer och diagnoser enligt tillverkarnas riktlinjer
• Skapa en effektiv drift med smart planering och tydliga rutiner
• Ha nära dialog med kunder och se till att de får en serviceupplevelse i toppklass
• Hantera garantiärenden och säkerställa hög kundnöjdhet
• Följa upp nyckeltal, arbetsresultat och verkstadens lönsamhet
• Driva förbättringsarbete och modernisera rutiner och arbetssätt
• Samarbeta med reservdelsavdelningen för smarta flöden och rätt lagerhållning
Kort sagt - du blir den som driver verkstaden framåt tillsammans med ditt team, både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Vem är du?
Du är en ledare som:
• Har erfarenhet från fordonsbranschen, gärna från en liknande roll
• Har god teknisk förståelse för personbilar, transportbilar eller tunga fordon
• Gillar att jobba i högt tempo och har lätt för att prioritera rätt
• Motiverar, engagerar och bygger starka team
• Har ett genuint engagemang för kunder och för att leverera kvalitet
• Är strukturerad, affärsdriven och ser lösningar före hinder
B-körkort är ett krav - har du C eller D är det ett stort plus.
Vi erbjuder dig
Här får du mer än ett jobb - du får en möjlighet:
• Att leda en verkstad i framkant med moderna verktyg och utrustning
• Att arbeta med välkända varumärken och den senaste fordonstekniken
• Ett engagerat och sammansvetsat team som vill framåt
• Trygga anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats där din insats uppskattas
Hos oss är din kompetens värdefull - och vi gör det möjligt för dig att växa.
Bilkompaniet är ett familjeägt företag med ca. 60 anställda i Luleå och Piteå. Vi tror på långsiktiga relationer, trivsel och utveckling - och erbjuder bland annat kollektivavtal samt friskvårdsförmåner för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Redo för nästa steg?
Berätta kort om dig själv och varför du passar för rollen.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
