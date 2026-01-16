Verkstadschef
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Verkstadschef på vår anläggning Kia Tagene. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Verkstadschef ansvar du för den dagliga driften och har det övergripande ansvaret över verkstaden. I rollen kommer du tillsammans med ditt team skapa en effektiv och trygg arbetsplats genom att upprätthålla och utveckla befintliga rutiner. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa bra förutsättningar för bra kundnöjdhet, kostnadseffektivitet, intäkter samt produktivitet inom service/eftermarknad och verkstad. Vidare ansvarar Verkstadschefen för att arbetsmarknadsavtal samt skydds- och arbetsmiljölagar följs, samt att uppsatta kvalitetsmål nås.
Stort fokus ligger på ledarskapet och ansvar för hela anställningscykeln - allt från rekrytering, ledning och fördelning av arbetet, resurs- och kompetenssäkring, till utveckling- och engagemang av personal och lönesättning. Nyckelkompetenser/förmågor: Du motiveras av utmaningar och har en stark drivkraft som gör att du trivs i en roll där du får utveckla och ta ansvar. Du har förmågan att inspirera och leda andra med entusiasm, och du vet hur man skapar en stark teamkänsla. Dessutom har du ett genuint intresse för att förbättra processer och rutiner samt utveckla dina medarbetare, vilket gör att du ständigt strävar efter att höja både teamets och verkstadens prestationer.
Vi ser även att du har:
Ett par års erfarenhet av bilbranschen och en chefsroll
Goda allmänna datorkunskaper, gärna av affärssystemet Kobra
B-körkort
Om du har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare arbetat som Verkstadschef är det ett stort plus!
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
