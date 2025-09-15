Verkstadschef
Jobway AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-09-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
, Lund
eller i hela Sverige
Är du passionerad för fordonsservice, med starkt kundfokus och driv att lyfta verksamhet och team till nästa nivå? Neoplan söker en Verkstadschef till vår verkstad i Helsingborg som vill skapa, leda och utveckla en verkstad i absoluta toppklassen.
Som verkstadschef hos oss blir du spindeln i nätet med ansvar för både operativ drift och strategiskt utvecklingsarbete. Du coachar, motiverar och leder teamet för att säkerställa att vi levererar service i toppklass, hela tiden med ett affärsmässigt tänk och höga kundrelationer.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla den dagliga verkstadsverksamheten
Leda, stötta och motivera personalen för bästa prestation och arbetsmiljö
Ansvara för planering, resultat och uppföljning
Säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer
Administrativt ansvar - garantiärenden, rapportering och budgetuppföljning ingår
Vem är du?
Erfarenhet från fordonsservice, samt gärna från ledarroll (verkstadschef, arbetsledare eller liknande)
Förmåga att skapa struktur, ordning och driv i verksamheten
God administrativ förmåga och vana att jobba med siffror/resultat
Stark känsla för service och kundrelationer
Vi erbjuder:
En arbetsplats med starkt, internationellt varumärke
Möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och arbetsmiljö
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt aktivitetsbidrag för team och gemenskap
En stabil arbetsgivare med fokus på trygghet, långsiktighet och innovation
I denna rekrytering samarbetar Svenska Neoplan med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget: Neoplan är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs bussprogram i Sverige vilket innefattar varumärkena Neoplan och MAN. Lion's Trucks AB är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs lastbilsprogram samt MAN Transportbilar. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509155