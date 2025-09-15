Verkstadschef
Verkstadsansvarig till J.B Smide AB
Vi söker nu en verkstadsansvarig som vill vara med och leda vår verkstad framåt. Vi är ett väletablerat företag inom smidesbranschen som arbetar med allt från specialanpassade stålkonstruktioner till större industriella projekt. Nu söker vi dig som har både erfarenhet och driv, och som trivs med att ta ansvar, planera och skapa struktur i det dagliga arbetet.
I rollen som verkstadsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften i verkstaden där vi är ca 15 personer. Det innebär att du leder och planerar produktionen, fördelar arbetsuppgifter, säkerställer att arbetsorder följs och att projekt håller tidsplaner. Du har en nyckelroll i att skapa ett effektivt arbetsflöde och en trygg arbetsmiljö, samtidigt som du är en naturlig kontaktperson för både kollegor, leverantörer och kunder. Arbetet omfattar också hantering av in- och utleveranser samt viss administration kopplad till produktionen.
För att lyckas i rollen som verkstadsansvarig söker Vi dig som har god erfarenhet av att arbeta i verkstadsmiljö, gärna inom stål eller smide, och som är trygg i att läsa ritningar och förstå tekniska underlag. Du har tidigare haft en ledande roll och är van att planera och samordna det dagliga arbetet. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad, lösningsorienterad och tar ansvar - både för verksamheten och dina kollegor. Du är handlingskraftig, men också lyhörd och prestigelös i din kommunikation.
För tjänsten krävs B-körkort och truckkort. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Det är meriterande om du har relevant utbildning inom branschen, svetskunskaper eller traversutbildning.
Hos oss blir du en viktig del av ett mindre men kompetent team med korta beslutsvägar, god stämning och ett stort engagemang för kvalitet och hantverk. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får vara med och påverka - både i det dagliga arbetet och i företagets fortsatta utveckling.
Välkommen till J.B Smide AB i Tillberga - här bygger vi med både stål och stolthet.
Vill du veta mer? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 070-77 88 743 eller anders@norenlindholm.se
Vi gör allt vi kan för att främja en fördomsfri rekryteringsprocess och inkluderar därför tester som en del av urvalsarbetet. Vi eftersträvar och jobbar aktivt med att främja mångfald, vi välkomnar alla sökanden då olikheter är för oss en viktig styrka
