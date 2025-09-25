Verkstadsarbetare
FMR Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lerum Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lerum
2025-09-25
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Lerum
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker en yngre verkstadsarbetare till ett företag i Lerums kommun, som vill lära sig och utvecklas inom ett mekaniskt företag.
Tjänsten är på heltid.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Mekanisk bearbetning CNC fräsning och svarvning. Kapning, packning av material och bokning av transporter. Truckkörning ingår i rollen.
Dig vi söker:
Vi tror att du är en yngre person som kanske har utbildning/erfarenhet inom verkstadsarbete eller att du vill lära dig genom att få en intern utbildning i företaget genom handledning.
Du är driven och har en stark vilja att utvecklas i ditt arbete. Har en social förmåga och har lätt för att arbeta i grupp. Du har B-körkort och meriterande om du även har truckkort. Så ansöker du
Låter detta intressant! Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på FMR Rekrytering 0707-899606. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9526395