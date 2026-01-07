Verkstads administratör Axima Kalmar/Färjestaden
2026-01-07
Arbetsuppgifter
Vi söker just dig som har en stor drivkraft och initiativrikedom för att agera problemlösare och administrera verkstadsfrågor.
Du supporterar vår verkmästare i det dagliga arbetet med fakturering, reklamationer, försäkringsärenden, administrera leverantörsportaler samt andra administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer jobba både på verkstaden i Kalmar och i Färjestaden.
DINA KVALIFIKATIONER
För att lyckas med detta jobbet så är vi säkra på att du hittar lösningar på det mesta och är full av energi och uthållighet, du är dessutom stresstålig och gillar att hålla många bollar i luften. Vi sätter mycket stort värde på kundfokus och du bör vara samarbetsvillig, flexibel och ha gott ordningssinne.
Vi tror att du jobbat med service av maskiner/fordon i ett antal år och vet vad som krävs för att klara dagens krav på bra och snabb service. Du kommer få vidareutbildning hos våra leverantörer.
Du ska kunna hantera högt tempo, vara självgående, noggrann, ordningsam, en lagspelare, flexibel och ha stort kundfokus.
Bilkörkort, goda datakunskaper samt engelska kunskaper är ett krav då vi dagligen har kontakt med utländska leverantörer.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Rekrytering sker löpande, ansök genom att fylla i formuläret.
Vill du vara med i ett marknadsledande TEAM, sök jobbet!www.axima.se
VILLKOR
Heltid, tillsvidare.
UPPLYSNINGAR
Anders Madebäck, Platschef 0761-346183
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 275 medarbetare och omsätter ca 1400 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
(org.nr 556665-9487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Färjestaden alt Kalmar Kontakt
Anders Madebäck 0761346183 Jobbnummer
9671433