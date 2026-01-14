Verksamhetsutvecklare IT
W5 Solutions AB (publ) / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos W5 Solutions AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Nacka
, Älmhult
, Sollefteå
eller i hela Sverige
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Vi stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom våra tre affärsområden Training, Power, och Integration.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar vi skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för våra kunders långsiktiga framgång.
Om rollen
Som Verksamhetsutvecklare IT blir du en central aktör i vår tillväxtresa. Du kommer ansvara för våra ERP och BI-system i koncernen och säkerställa att vi har rätt systemflora och integrationer, alltid med ett koncernperspektiv där beslut vägs mellan vad som är bäst för helheten och vad som fungerar lokalt. W5 har en stark försvärvstrategi och du kommer att analysera och avgöra om och hur system ska integreras eller bytas ut vid företagsförvärv. Rollen är både strategisk och operativ - du får möjlighet att påverka på hög nivå samtidigt som du driver konkreta projekt som gör skillnad.
Vem vi söker
Har mångårig erfarenhet av ERP-system, gärna Monitor ERP.
Är mycket van vid BI-verktyg och datavisualisering.
Har förståelse för affärsprocesser och gillar att omsätta krav till lösningar.
Trivs med att leda workshops och driva projekt i en dynamisk miljö.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett företag med höga ambitioner och stark tillväxt.
Möjlighet att påverka strategiska beslut och koncernens IT-struktur.
En kultur som präglas av professionalism, innovation och samarbete - och där vi har roligt tillsammans.
När du arbetar hos oss på W5 Solutions får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett sammanhang där din kompetens uppskattas och din utveckling prioriteras. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, moderna tekniska lösningar och tydlig koppling till samhällsnytta.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, arbeta nära engagerade och kunniga kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad. Vi värnar om gemenskap, balans mellan arbete och fritid samt en kultur där idéer uppmuntras och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
W5 Solutions är en attraktiv arbetsgivare för dig som söker en professionell miljö där din kompetens tas till vara och där du får möjlighet att bidra till samhällsviktig utveckling.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och externa rekryterare gällande denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044350-1786873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W5 Solutions AB (publ)
(org.nr 556973-2034), https://careers.w5solutions.com
Jakobsdalsvägen 19 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
W5 Solutions Jobbnummer
9683427