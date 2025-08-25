Verksamhetsutvecklare inom måltid
2025-08-25
Drivs du av att skapa måltidsglädje som bidrar till livskvalitet och ett gott liv? Då kan du vara vår nästa stjärna! Vi söker dig som vill vara med på vår resa för att skapa positiva måltidsupplevelser för våra barn i förskolan, elever i skolan och omsorgstagare i Hässleholms kommun.
Vi lagar och levererar varje dag ca 10 000 måltider till förskola, skola och omsorg. Då en av våra verksamhetsutvecklare inom måltid går vidare till nytt uppdrag söker vi nu efter ny kollega.
Välkommen att bli en av oss!
Det här erbjuder vi dig!
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och söker dig som har ett genuint intresse för mat, måltider och människor. I den här tjänsten kommer du att få arbeta operativt rörande planering av matsedel, utbud och uppföljning av måltiderna som serveras inom förskola, skola och omsorg. Du kommer även medverka i det strategiska arbetet kring utveckling av verksamheten. I tjänsten som verksamhetsutvecklare kommer du att vara en viktig länk i utvecklingsarbetet mot verksamhetens mål. Du kommer att delta i och driva projekt och processer, leda arbetsgrupper och nätverk samt arrangera aktiviteter och utbildningar. Du förväntas även omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom aktuella områden. Verksamhetsutveckling är ett brett område och uppdragen kan ändras över tid beroende på behov.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Din arbetsplats kommer att vara i Hässleholm.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och engagerad och som har ett genuint intresse för mat och måltider. Det är viktigt att du kan inspirera din omgivning, arbeta självständigt utifrån uppdrag och har förmåga att driva projekt. Det är betydelsefullt att du har lätt för att samarbeta, har förmåga att möta andra och anpassa dig i olika situationer och sammanhang. Du är en duktig kommunikatör och kan anpassa din kommunikation i såväl tal som skrift beroende på vem mottagaren är. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete, gärna från offentlig måltidsverksamhet.
Du ska ha relevant högskoleutbildning inom kostvetenskap, kostekonomi, gastronomi eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då du kommer att arbeta i kostdatasystemet Matilda och andra system krävs att du har mycket god digital kompetens samt erfarenhet av att arbeta med systemstöd för måltidsverksamhet.
Aktuell erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete.
Erfarenhet och kunskap inom miljö- och hållbarhetsarbete kopplat till mat och måltider.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i dokumentation.
Meriterande om du har erfarenhet av att leda och genomföra utbildningar.
Meriterande om du har erfarenhet av att leda grupper och nätverk.
Meriterande om du har praktisk erfarenhet av att arbeta i kök.
För tjänsten behöver du B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Publicering sdatum2025-08-25
Eftersom du kommer att arbeta bland barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Tekniska förvaltningen ansvarar för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för kommunens invånare, medarbetare och besökare. Vi arbetar brett och samordnat inom flera viktiga serviceområden bland annat fastighet, gata och park, måltid och lokalvård. Hos oss arbetar du med att göra vardagen bättre för våra invånare varje dag.
Inom måltidsavdelningen arbetar cirka 200 medarbetare med att tillaga och servera måltider. Vi finns på förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och inom omsorgsförvaltningen. Med fokus på service och bemötande löser vi verksamhetens behov med hög kompetens och med kvalité som syns.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
